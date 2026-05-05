Pensión del Bienestar: quiénes reciben su pago HOY miércoles 6 de mayo 2026

Esto es todo lo que tienes que hacer para no quedarte sin pensión en 2026: el trámite urgente con el Banco del Bienestar

El calendario de pagos de los programas sociales en México sigue avanzando y miles de beneficiarios están atentos a saber cuándo recibirán su apoyo económico. A media mitad de semana, la dispersión de la Pensión del Bienestar continúa generando expectativa entre adultos mayores, personas con discapacidad y otros sectores que dependen de este ingreso bimestral.

Durante estos días, la entrega del apoyo económico se realiza de manera escalonada, siguiendo un orden alfabético que permite organizar mejor los depósitos y evitar saturaciones en sucursales bancarias.

¿Quiénes reciben su pago hoy miércoles 6 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del programa de la Secretaría del Bienestar, este miércoles 6 de mayo corresponde el pago a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra:

Apellido con letra inicial C

Esto significa que si tu apellido comienza con esta letra, es muy probable que el depósito ya haya sido realizado en tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Cabe recordar que los pagos se realizan de forma directa, sin intermediarios, y que no es necesario acudir el mismo día a retirar el dinero, ya que este permanece seguro en la cuenta.

Pensión del Bienestar: calendario completo de pagos mayo 2026

Lunes 4: Apellidos con letra A

Martes 5: Apellidos con letra B

Miércoles 6: Apellidos con letra C

Jueves 7: Apellidos con letra C

Viernes 8: Apellidos con letras D, E, F

Lunes 11: Apellidos con letra G

Martes 12: Apellidos con letra G

Miércoles 13: Apellidos con letras H, I, J, K

Jueves 14: Apellidos con letra L

Viernes 15: Apellidos con letra M

Lunes 18: Apellidos con letra M

Martes 19: Apellidos con letras N, Ñ, O

Miércoles 20: Apellidos con letras P, Q

Jueves 21: Apellidos con letra R

Viernes 22: Apellidos con letra R

Lunes 25: Apellidos con letra S

Martes 26: Apellidos con letras T, U, V

Miércoles 27: Apellidos con letras W, X, Y, Z

¿Cuánto dan en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Para este bimestre, las personas de 65 años en adelante recibirán un depósito de 6 mil 400 pesos. El recurso llega directamente a la tarjeta bancaria vinculada al programa, sin intermediarios.

No es necesario acudir el mismo día asignado en el calendario de la Pensión Bienestar para disponer del dinero, ya que el saldo permanece disponible en la cuenta una vez depositado.

¿Dónde y cómo cobrar la Pensión Bienestar?

El retiro del apoyo puede realizarse en cajeros automáticos de distintas instituciones financieras. Entre ellas se encuentran el propio Banco del Bienestar, así como bancos comerciales que operan a nivel nacional, en estos con su respectiva comisión por retiro o consulta de saldo.