Gobernadora de Baja California reúne a legisladores y alcaldes para reforzar cambios en el estado

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California se reúne con alcaldes y legisladores La apuesta es mantener coordinación y dar continuidad a acciones enfocadas en el bienestar de la población.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó una reunión con alcaldes, así como legisladores locales y federales, con el objetivo de acordar una agenda conjunta de trabajo que permita atender las principales necesidades del estado y mejorar las condiciones de vida de la población.

Durante el encuentro, la mandataria planteó que la coordinación entre distintos niveles de gobierno es clave para avanzar en proyectos que impacten directamente a la ciudadanía, sobre todo en sectores que han enfrentado mayores rezagos. En ese sentido, insistió en que la unidad institucional permite responder de manera más eficaz a los retos actuales.

En la reunión se revisaron temas considerados prioritarios, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el desarrollo de obra en distintas regiones y la continuidad de programas sociales que buscan apoyar a las familias. La intención, según se expuso, es mantener una línea de trabajo conjunta que permita resultados concretos.

Ávila Olmeda destacó que la colaboración con los municipios y el Poder Legislativo abre la puerta a impulsar políticas públicas con enfoque social, dirigidas a reducir desigualdades y atender problemáticas de fondo en la entidad.

También reiteró que su administración mantendrá como eje central el bienestar de la población, particularmente de los grupos más vulnerables, al señalar que las decisiones de gobierno deben enfocarse en atender las necesidades colectivas por encima de intereses particulares.

En el encuentro participaron autoridades de distintos niveles, quienes coincidieron en la importancia de mantener el diálogo abierto y constante para dar seguimiento a los acuerdos establecidos y fortalecer la coordinación institucional.

Finalmente, la gobernadora subrayó que se continuará trabajando en conjunto con representantes populares, en línea con las políticas federales, para consolidar un proyecto de gobierno que mantenga como prioridad a la ciudadanía y el desarrollo del estado.