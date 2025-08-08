Segob publicará convocatoria para titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Convocatoria CNB (Dassaev Téllez Adame/Cuarto/Dassaev Téllez Adame)

La convocatoria para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), será publicada el día viernes por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La publicación se suma al proceso de designación de los integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que actualmente se desarrolla en el Senado.

De acuerdo con las bases, colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil podrán proponer candidaturas, siempre que cumplan con requisitos como: ser ciudadano o ciudadana mexicana; no haber sido condenado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público; contar con título profesional; no haber ocupado una dirigencia nacional o estatal de partido político en los últimos dos años, y demostrar conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

El registro electrónico de aspirantes se abrirá el próximo miércoles en el micrositio oficial. Aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob presentará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la propuesta de designación.

El Gobierno federal señaló que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y reiteró que trabaja de la mano con familias y colectivos para recibir propuestas que fortalezcan esta labor.

