México y EU afianzan colaboración marítima contra delincuencia trasnacional

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, en su visita a Washington (Especial)

Colaboración marítima — “México y Estados Unidos fortalecen su capacidad para enfrentar amenazas comunes, proteger rutas estratégicas de comercio, preservar los recursos marinos y garantizar la seguridad de millones de personas que dependen de la actividad marítima en ambos países”, señaló este sábado la Secretaría de Marina (Semar), tras la visita que realizó en días pasados el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles a Washington, donde sostuvo reuniones de alto nivel con altos mandos de la Armada y Guardia Costera de Estados Unidos.

La Semar destacó que en la visita del almirante Pedro Morales Ángeles al vecino país realizada entre los días 3 y 5 de junio pasados, sostuvo reuniones con altos mandos estadounidenses con quienes coincidió en reforzar las acciones y cooperación bilateral en rubros de seguridad marítima, búsqueda y rescate, protección de recursos marinos y combate a actividades ilícitas en el mar.

Durante las reuniones de trabajo, las representaciones de México y EU revisaron mecanismos de coordinación para enfrentar amenazas comunes, proteger rutas estratégicas de comercio y reforzar la vigilancia marítima.

México y EU reiteraron su compromiso de combatir al crimen organizado en aguas de ambas naciones (Especial)

En lo que respecta a los trabajos de coordinación y colaboración entre ambos países en el combarte al crimen organizado trasnacional, la Semar subrayó que autoridades estadounidenses reconocieron las capacidades operativas de la Armada de México, en particular sobre el modelo de vigilancia que combina buques, helicópteros y patrullas interceptoras, así como el uso de sistemas no tripulados para tareas de monitoreo y seguimiento.

En el mismo tenor y al tocar unos de los puntos de principal interés, fue el relacionado al fortalecimiento de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo que permite el intercambio de información estratégica y la coordinación de acciones contra actividades ilícitas en el entorno marítimo.

EJERCICIO BINACIONAL

Entre los acuerdos destacan reforzar las acciones y cooperación bilateral en rubros de seguridad marítima, búsqueda y rescate, protección de recursos marinos (Especial)

Entre los compromisos pactados entre la Marina y la representación de fuerza marítima de EU destacan reactivar ejercicios binacionales de búsqueda y rescate de personas, ampliar la capacitación especializada del personal naval y fortalecer la respuesta conjunta ante emergencias marítimas, donde se implementará el sistema tecnológico SAROPS 4.5, diseñado para agilizar las acciones de localización.

Un factor especial que también se abordó fue la cooperación bilateral en ciberseguridad, protección de infraestructura portuaria, capacitación académica e interoperabilidad operativa, áreas que ambas naciones consideran clave para fortalecer la seguridad regional.

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