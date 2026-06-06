Protección Civil refuerza acciones preventivas en Oaxaca por zonas de baja presión en el Pacífico

Prevención en Oaxaca por zonas de baja presión en el Pacífico

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con base en el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recomienda a la población mantener las medidas de autocuidado ante dos zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur, las cuales ingresan abundante humedad al territorio nacional.

Para mitigar riesgos, la Misión de Enlace y Coordinación (ECO), encabezada por la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, realiza recorridos de supervisión en comunidades vulnerables de la costa oaxaqueña para fortalecer las estrategias territoriales que incluyen la identificación de zonas de peligro, el alertamiento directo a la ciudadanía y la programación de refugios temporales, así como labores de limpieza en la red de drenaje, cunetas y cauces de ríos, para asegurar el flujo continuo del agua y prevenir desbordamientos.

Las precipitaciones serán puntuales torrenciales en el norte de Oaxaca y puntuales intensas en la costa de Guerrero, el norte, este y sureste de Puebla, el norte y centro de Veracruz, y el centro y sur de Chiapas. Estas precipitaciones son impulsadas por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y la humedad de los sistemas en vigilancia. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado a la humedad del mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en dicha región.

En contraste con las zonas de lluvia, el SMN prevé que se mantengan temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de México. Prevalecerá una onda de calor que impactará el suroeste de Chihuahua, el noroeste de Durango, el centro y sur de Sinaloa, el norte y suroeste de Nayarit, el centro, sur y suroeste de Jalisco, el noreste y este de Colima, el centro de Michoacán, el centro, sur y sureste de Guerrero, el sur y sureste de Oaxaca, y el centro de Chiapas.

Adicionalmente, se anticipa el inicio de una onda de calor en el este del estado de Sonora.

La CNPC invitó a la ciudadanía y a los visitantes a mantenerse informados mediante los canales oficiales de la dependencia, así como evitar cruzar ríos, arroyos o calles con acumulaciones de agua debido a que pueden ser arrastrados por la corriente. Asimismo, pide identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos.