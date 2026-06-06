CFE refuerza suministro eléctrico con nueva infraestructura para Cancún y la Península de Yucatán

Nueva subestación Leona Vicario

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación nueva infraestructura eléctrica en Quintana Roo con la que busca fortalecer el suministro de energía en una de las zonas con mayor crecimiento del país. Se trata de la Subestación Eléctrica de Potencia Leona Vicario y una Línea de Transmisión de 105.5 kilómetros que beneficiarán directamente a 718 mil 334 usuarios de Cancún y la Riviera Maya.

La obra forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, estrategia con la que la empresa busca ampliar la capacidad de la Red Nacional de Transmisión y responder al aumento en el consumo eléctrico registrado en la Península de Yucatán.

De acuerdo con la CFE, el proyecto requirió una inversión superior a los 2 mil 156 millones de pesos y corresponde a la segunda fase de los trabajos diseñados para atender el crecimiento de la demanda energética en las zonas de Cancún y Riviera Maya.

La nueva subestación, junto con la línea de transmisión asociada, permitirá incrementar tanto la capacidad de transmisión como la de transformación de energía eléctrica en la región, con el objetivo de ofrecer un servicio más confiable y suficiente para hogares, comercios y actividades productivas.

La empresa destacó que la entrada en operación de esta infraestructura fue posible gracias al trabajo del personal especializado del área de Transmisión, que coordinó las maniobras técnicas para poner en marcha el proyecto de forma segura y eficiente.

Según la CFE, la ejecución de esta obra refleja la capacidad técnica y operativa de sus trabajadores, así como la experiencia necesaria para desarrollar proyectos estratégicos para el sistema eléctrico nacional.

Con esta nueva infraestructura, la Comisión busca avanzar en el fortalecimiento energético del sureste del país y contribuir a la autosuficiencia eléctrica de la Península de Yucatán, una región donde el crecimiento poblacional y turístico ha incrementado la necesidad de contar con un suministro estable.

La CFE aseguró que continuará impulsando obras de ampliación de la Red Nacional de Transmisión como parte de las estrategias del Gobierno federal orientadas a garantizar energía continua y suficiente para la población.

La puesta en marcha de la Subestación Leona Vicario representa, además, un paso más en la apuesta por reforzar la infraestructura eléctrica en Quintana Roo, uno de los principales motores turísticos del país y una zona donde la demanda de electricidad sigue en aumento año con año.