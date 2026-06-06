Aseguran arsenal dentro de camioneta en Sinaloa

Decomiso Armamento asegurado. (SSPC.)

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 50 armas de fuego, cartuchos, cargadores y una camioneta, en Sinaloa.

En la presa Adolfo López Mateos, en el municipio de Badiraguato, los elementos localizaron una camioneta en aparente estado de abandono.

En la caja de la unidad observaron varias armas de fuego largas, por lo que realizaron una inspección minuciosa al interior de la unidad donde hallaron diferentes armas de fuego, entre ellas, un fusil Barret, siete ametralladoras antiaéreas, tres fusiles de precisión, cinco lanzagrandas, más de 200 cartuchos y cargadores.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.