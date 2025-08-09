Llegó al AIFA segundo Embraer E195-E2 para Mexicana de Aviación

Arribó al AIFA segundo avión Embraer E195-E2 para Mexicana (Mexicana de Aviación)

Embraer E195-E2 — Cuarenta días después del arribo del primer avión Embraer E195-E2 de fabricación brasileña para integrarse a la flotilla de 20 contratadas para el 2027 a Mexicana de Aviación, este sábado llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la segunda aeronave de las cinco comprometidas para ser entregadas este año.

Mexicana de Aviación hizo el anuncio del arribo de su segunda aeronave a través de un comunicado, donde destaca que este segundo salió a las 09:00 horas de la ciudad de Manaos, en Brasil, y aterrizó en punto de las 13:33 horas en el AIFA y a su llegada, se realizó el tradicional bautizo aeronáutico: dos camiones cisterna arrojaron agua sobre la aeronave.

El primer avión llegó el 1 de julio, siendo recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también en la base milityar de Santa Lucía.

Según el cronograma presentado, Mexicana recibirá cinco aviones clase 195 E2 durante 2025. Para 2026 están programadas siete aeronaves de la familia 190 E2, mientras que en 2027 arribará un total de ocho aeronaves: tres del modelo 190 y cinco del 195 E2.

El primer vuelo comercial con los nuevos aviones de la aerolínea está programado para el 25 de agosto, con destino al aeropuerto de Tulum.

El segundo avión, que acaba de arribar, entrará en operación a partir de la segunda semana de septiembre, una vez completados los procesos de certificación requeridos por la autoridad aeronáutica.

Las tripulaciones de vuelo completaron su capacitación en Madrid mediante simuladores antes de la llegada de la primera aeronave en julio. Una vez que arribó el primer avión al país, se iniciaron los vuelos de habilitación que concluyeron en tres semanas, calificando cuatro tripulaciones.

La aerolínea mantiene operaciones hacia 14 destinos de manera constante. Con la incorporación de la nueva flota, se busca atender regiones con aeropuertos de menores capacidades y generar mayor conectividad nacional.

La Crónica de Hoy/2025/Avión Embraer E195-E2