“México Te Abraza” brinda más de 1 millón 567 mil servicios a connacionales

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez presentó los vances de la Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza” que ha bridado más de 1 millón 567 mil servicios a los connacionales en un año y medio.

Este programa está diseñado para brindar a connacionales que regresan al país, atención, alojamiento y traslado con sus familias, así como acceso a los programas y acciones de bienestar, de salud, vinculación laboral y educativa, inclusión financiera, cuyo objetivo es garantizar una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno, darles servicios, ofrecerles trámites y ayuda para reintegrarlos a sus comunidades.

Se cuenta con un despliegue territorial en 14 entidades federativas para recibirlos, atenderlos y otorgarles servicios que contribuyen a su beneficio. Los retornos terrestres llegan a los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se les brinda toda la oferta interinstitucional del gobierno de México.

Mientras que por vía aérea son recibidos en el aeropuerto, en los aeropuertos de Tapachula, Chiapas, de Villahermosa, Tabasco, de Tulum, Quintana Roo, en Mérida también, en Mérida, Yucatán, en Morelia, Michoacán, en Huatulco, Oaxaca, en Campeche, Campeche y también en San Luis Potosí, así como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México.

La funcionaria detalló que en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos del centro y sur del país, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) acoge a heroínas y héroes, se les entrega la Carta de Repatriación, documento que les permite acceder a todos los beneficios de “México Te Abraza”.

A todas y a todos se les da información, alimentos, acceso a llamadas telefónicas y orientación jurídica en un primer momento. Luego son transportados a sus comunidades de origen.

La secretaria Rodríguez expuso que a las y los mexicanos retornados se les han brindado más de 453 mil raciones de alimentos calientes, más de 79 mil 700 atenciones médicas y psicológicas; a más de 180 mil se les ha entregado la Tarjeta Bienestar Paisano con 2 mil pesos, para que sus gastos de traslado.

Mediante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se ofrece apoyo a núcleos familiares, atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia.

También, por razones humanitarias y de solidaridad, se afiliaron a más de 98 mil 600 personas al IMSS; se emitieron más de 138 mil 500 copias certificadas de actas de nacimiento y CURP.

Más de 59 mil 100 se incorporaron a programas de bienestar; se dieron 33 mil asesorías de regularización de suelo, temas agrarios, ingreso a programas de vivienda; otorgaron 55 mil 500 tarjetas para remesas en Financiera para el Bienestar.

“Todo el gobierno trabaja para que nuestras heroínas y héroes en retorno puedan reintegrarse a sus comunidades en su país natal, porque entendemos que volver no siempre es fácil, implica dejar atrás sueños y empezar de nuevo”, subrayó la secretaria.

En la estrategia participan treinta y cuatro dependencias del gobierno federal en diversas actividades, desde la planeación, diseño, implementación, evaluación, seguimiento, así como programas, apoyos, servicios y actividades.