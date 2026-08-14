Sheinbaum confirma participación de Harfuch en conferencia de la DEA en Argentina (Graciela López Herrera)

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch estará presente en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA que se realizará del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires, Argentina.

En conjunto con los miembros del Gabinete de Seguridad, se tomó la decisión de que México esté representado en dicho encuentro con el objetivo de mostrar los resultados en materia de disminución delitos dolosos, delitos de alto impacto, la estrategia de seguridad implementada por la actual administración y la relación con Estados Unidos de coordinación sin subordinación.

“Dijeron es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien y que la estrategia está dando resultados, porque si no lo que se conoce es la noticia falsa de que no sé qué y la noticia falsa de allá y la noticia falsa de allá”, señaló la Presidenta.

La mandataria declaró que cuando el secretario recibió la invitación y le dijo “lo que usted me diga y yo voy a hacerlo”, se había decidido que no asistiera debido a la historia de relación de la DEA con México.}

Sin embargo, puntualizó, se optó porque el encargado de la seguridad del país expusiera los que está haciendo México y su relación con Estados Unidos que está dando mucho más resultados que en muchos lugares del mundo.