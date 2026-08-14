Pablo Lemus propone equiparar seguridad de centrales camioneras con la de aeropuertos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reiteró ante la Secretaría de Gobernación la propuesta para establecer a nivel federal medidas de seguridad en las centrales de autobuses similares a las que operan en los aeropuertos, con el objetivo de prevenir la desaparición de jóvenes y combatir la delincuencia.

Lemus señaló que volvió a plantear la iniciativa ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quien pidió impulsar una mesa de diálogo acerca de una reforma que obligue a las terminales de autobuses a incrementar sus protocolos de seguridad.

El mandatario jalisciense afirmó que las centrales camioneras son utilizadas para el traslado de personas entre distintos estados del país, por lo que consideró necesario reforzar los controles en estos puntos.

“Necesitamos cerrar la puerta a los delincuentes y, sobre todo, garantizar la seguridad de nuestros jóvenes”, aseguró.

El gobernador mencionó que la iniciativa fue presentada hace más de un año ante la Cámara de Diputados, pero, según indicó, aún no ha sido discutida a nivel federal.

Como ejemplo, detalló los traslados de jóvenes entre entidades como Jalisco y Guerrero u Oaxaca y Zacatecas, los cuales, dijo, se realizan mediante centrales de autobuses y no mediante servicios particulares como Uber.

Lemus cuestionó que, mientras el Congreso de la Unión se encuentra en periodo de receso, la propuesta siga sin ser puesta sobre la mesa.

“Mientras ellos están en periodos de receso, las y los jóvenes de México siguen desapareciendo”, manifestó.

La propuesta busca que las terminales de autobuses adopten mecanismos de seguridad similares en los aeropuertos, aunque el gobernador no explicó en sus declaraciones cuáles serían las medidas específicas que contempla la iniciativa.

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