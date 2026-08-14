¿Lloverá por 48 horas en el país? Se avecina diluvio causado por el temporal de lluvias

México tendrá 48 horas de lluvias y tormentas | Estos estados registrarán precipitaciones intensas. (Cuartoscuro)

México se prepara para un periodo de lluvias y tormentas que podría extenderse durante las próximas 48 horas debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos. El monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la divergencia en niveles altos de la atmósfera mantendrán condiciones inestables en distintas regiones.

El temporal no significa que lloverá de manera continua durante dos días en todo el país. Sin embargo, sí se prevén periodos de precipitaciones intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en diferentes entidades, con mayor atención en el noroeste, centro, occidente y sur.

¿Dónde lloverá más este viernes 14 de agosto?

Para este viernes 14 de agosto, se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y granizo. Además, el aumento en el caudal de ríos y arroyos, así como los encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, representan algunos de los principales riesgos.

Las rachas de viento también podrían ocasionar caída de árboles y daños en estructuras o anuncios publicitarios.

Otros estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también tendrán lluvias y chubascos, aunque con menor intensidad.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas el sábado?

El temporal continuará durante el sábado 15 de agosto y podría aumentar su intensidad en algunas zonas del noroeste.

Se esperan precipitaciones particularmente fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, donde algunos puntos podrían registrar acumulados de hasta 150 milímetros.

La onda tropical número 27 también comenzará a influir en las condiciones meteorológicas del sureste y sur del país, mientras el monzón mexicano continuará favoreciendo la formación de tormentas.

¿También habrá calor extremo en México?

Aunque las lluvias serán protagonistas en buena parte del territorio, el calor extremo no desaparecerá.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados en el noreste de Baja California, el centro de Baja California Sur, el sur de Sonora, el norte de Sinaloa, el este de Chihuahua, el norte de Coahuila, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.

Además, continuará la onda de calor en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.