Reunión entre presidencia y Sección XXII de la CNTE reiteró compromiso para mejorar las condiciones de alumnos y maestros en Oaxaca

Sección 22 de la CNTE

La Secretaría de Gobernación informó que en la reunión tripartita realizada este jueves con representantes de la Sección XXII de la CNTE, se dio seguimiento a los compromisos establecidos en las diversas mesas de trabajo.

Este encuentro estuvo encabezado por la Presidenta Claudia Sehinbaum y contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Se precisó que en cada uno de los puntos de acción del Gobierno federal, la mandataria nacional señaló en todo momento su compromiso de mejorar las condiciones de las maestras y maestros y garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado de Oaxaca.

En primera instancia, se detalló el alcance que ha tenido la Beca Rita Cetina en la entidad, con una cobertura universal para 197 mil 983 estudiantes de secundaria. A partir de este mes, 372 mil 436 estudiantes de primaria reciben la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. A esta cifra se suma la Beca Benito Juárez, mediante la cual se atiende a 148 mil 675 estudiantes de Educación Media Superior, así como la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que beneficia a 35 mil 248 estudiantes de Educación Superior. En conjunto, estos programas representan una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos.

Para atender las necesidades de las niñas y los niños del estado de Oaxaca, la Presidenta de México autorizó la entrega de uniformes adicionales para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Al respecto, la Presidenta señaló que se dará un apoyo al Estado de Oaxaca para que continúe el programa de entrega de estos aditamentos al igual que se hace en otras entidades de la República.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del 1 de septiembre entrará en vigor la regularización de horas, recategorizaciones y nuevas plazas en todos los niveles de Educación Básica.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de las escuelas, se dió cumplimiento ala entrega de mobiliario y equipo de cómputo a más de 23 mil escuelas de la entidad. Asimismo, se acordó que se establecerá una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asegurar que todas las escuelas de Oaxaca cuenten con el servicio eléctrico.

Para dar seguimiento a los puntos de la agenda, el próximo 2 de septiembre se celebrará una reunión con las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y el gobernador de Oaxaca.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó que el diálogo con los representantes magisterial fue un diálogo de aproximadamente tres horas donde también se abordó la entrega de 800 millones de pesos “que no es para el sindicato ni para la coordinadora, es para los maestros de Oaxaca”, recursos destinados para renivelaciones, recategorizaciones y demás temas laborales de los docentes.