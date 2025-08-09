Segob publicó la convocatoria para designar al responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Graciela López Herrera/Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

El proceso para la designación de quien tomará las riendas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) ya se puso en marcha, luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) publicara en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para el registro de aspirantes a ocupar esta importante tarea.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen formar parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, incluyendo colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, que podrán proponer a aspirantes para el cargo.

Para ser elegible como titular de la CNB, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadana o ciudadano mexicano.

No tener condena por delito doloso.

No estar inhabilitado como servidor público.

Contar con título profesional.

No haber ocupado dirigencia nacional o estatal de algún partido político en los últimos dos años.

Poseer conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

Las personas que cumplan con los requisitos serán entrevistadas. Aproximadamente 30 días después de la publicación, la Secretaría de Gobernación presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la propuesta para la designación del nuevo titular.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del miércoles 13 de agosto de 2025, y podrán realizarse de manera electrónica a través del micrositio de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La Crónica de Hoy/2025/CNBP