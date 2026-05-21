Apagón masivo de la CFE hoy 21 de mayo de 2026: municipios y horarios del corte total de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció nuevos cortes de luz programados para este jueves 21 de mayo de 2026 en distintas zonas del país.

La noticia llega para cientos de familias que amanecieron con la esperanza de que su colonia no aparezca en la lista de afectadas. Porque sí, habrá municipios donde no habrá energía durante varias horas mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

¿Qué municipios tendrán cortes de luz hoy jueves 21 de mayo?

De acuerdo con los reportes más recientes, los municipios afectados por el apagón masivo de la CFE serán:

Villaldama, Nuevo León

Bustamante, Nuevo León

En ambas zonas el corte eléctrico abarcará prácticamente todas las áreas urbanas y rurales.

La suspensión del servicio comenzará desde temprana hora, así que muchas personas podrían quedarse sin internet, aire acondicionado, ventiladores e incluso opciones para cargar el celular.

Horario confirmado del apagón de la CFE

De acuerdo con información difundida sobre la suspención eléctrica, se señala que el corte iniciará:

Inicio: 7:00 de la mañana

7:00 de la mañana Fin estimado: 1:00 de la tarde

1:00 de la tarde Duración aproximada: 6 horas

Las autoridades recomendaron tomar precauciones antes de que comience la suspensión del servicio, especialmente en hogares donde se depende de aparatos médicos, refrigeración o actividades de home office.

¿Por qué habrá apagones en México?

En esta ocasión, la CFE explicó que los cortes forman parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

Durante mayo, las altas temperaturas y el aumento histórico en el consumo de electricidad han puesto a prueba el sistema energético nacional, por lo que la empresa eléctrica ha implementado cortes programados en distintos estados para evitar fallas mayores y sobrecargas.

La situación ha provocado preocupación entre usuarios que temen nuevas afectaciones durante la temporada de calor, especialmente conforme aumentan las temperaturas en distintas regiones del país.

Mientras tanto, en La Crónica de Hoy, le recomendamos a los millones de mexicanos que sigan pendientes de los avisos oficiales para saber si el siguiente apagón tocará a su colonia.