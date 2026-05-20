Huelga en el Monte Piedad: La casa de empeño responde a clientes en nuevo mensaje El Nacional Monte de Piedad compartió a sus clientes un nuevo mensaje sobre la actual huelga de sus trabajadores (Andrea Murcia Monsivais)

Tras más de siete meses en huelga, el Nacional Monte de Piedad publicó un nuevo mensaje para sus clientes; conoce cómo va el paro de los trabajadores y si pronto abrirán sus sucursales.

Desde que inició la huelga por parte del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad el pasado 1 de octubre, donde se cerraron más de 300 sucursales, la institución financiera ha mantenido una constante comunicación con sus clientes, por lo que aquí te decimos cuál fue su último mensaje sobre el paro.

Mensaje del Nacional Monte de Piedad: ¿Cuándo termina la huelga?

A través de un video publicado en las redes sociales del Nacional Monte de Piedad, la institución aseguró que continúa trabajando para regresar la operación de sus más de 300 sucursales que actualmente se encuentran en paro.

Asimismo, en su video el Monte de Piedad mencionó que continúan las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores sobre el Contrato Colectivo de Trabajo.

Por otra parte, señalaron que la huelga en el Nacional Monte de Piedad no afecta la seguridad de los artículos empeñados ni modifica los contratos, los cuales mantienen las mismas condiciones que cuando se firmaron.

A pesar de que aseguraron que continúan trabajando para restablecer el servicio y poder atender a sus clientes lo antes posible, no revelaron si existe una fecha próxima para la finalización de la huelga.

Mientras que recordaron que los canales oficiales de comunicación del Nacional Monte de Piedad para cualquier duda de sus clientes son:

Sus redes sociales oficiales

Los números telefónicos 55 2629 2790 y 55 8890 9717

El correo electrónico servicioaclientes@montepiedad.com.mx

¿Cuáles son las últimas actualizaciones sobre la huelga en el Monte de Piedad?

Continúan las negociaciones entre el Monte de Piedad y su sindicato de trabajadores; sin embargo, dentro de las últimas actualizaciones que se han dado a conocer sobre el estado de la huelga, se reveló que el sindicato y el patronato retomaron reuniones de conciliación mediadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Sin embargo, a pesar de las constantes reuniones y negociaciones, no se ha revelado si pronto finalizará la huelga en el Nacional Monte de Piedad; para conocer alguna actualización sobre el paro, se deberá estar al pendiente de los canales de comunicación oficiales de esta institución.