Vacíos legales en la práctica médica; riesgo silencioso que enfrentan médicos y pacientes.

La falta de comunicación entre paciente --doctor, una de las principales fallas en la práctica médica

En México, miles de decisiones en salud se toman todos los días bajo presión, en contextos de urgencia y con información limitada, lo que muchas veces puede derivar en un conflicto legal para el personal médico.

La dimensión del problema no es menor. Cada año se registran alrededor de 28 mil asuntos médico-legales en el país, mientras que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico documenta más de 21 mil casos anuales, de los cuales solo una fracción se convierte en quejas formales.

Desde la negativa de un paciente a recibir tratamiento hasta la actuación en una urgencia sin familiares presentes, los profesionales de la salud enfrentan escenarios donde no solo está en juego la vida, sino también su responsabilidad jurídica.

Para el director de Medical Legal Center y especialista en asesoría jurídica en temas sanitarios, Abraham Dávila, esta brecha debe tomarse con la mayor relevancia: se trata de un vacío estructural que impacta directamente en la calidad y seguridad de la atención.

“En un entorno donde aumentan las exigencias hacia el sistema de salud, el reto no solo es clínico, sino también jurídico”, establece

De acuerdo con expertos en el ámbito médico-legal, los errores más comunes en estos casos no necesariamente están ligados a la práctica médica en sí, sino a fallas en procesos clave: problemas en la comunicación médico-paciente, deficiencias en el expediente clínico, consentimiento informado mal elaborado y el incumplimiento de normas y protocolos.

Con casi tres décadas de experiencia en el ámbito jurídico —incluyendo trabajo en el Poder Judicial Federal, el sector privado y asesoría a instituciones de salud—, advierte que la práctica médica moderna exige algo más que conocimiento clínico: requiere criterios legales claros para tomar decisiones bajo presión.

“Muchos profesionales de la salud dominan la ciencia médica, pero no siempre cuentan con herramientas para enfrentar situaciones legales complejas en su práctica diaria”, señala.

En ese contexto, la falta de conocimiento de la legislación en salud y Normas Oficiales Mexicanas no solo genera incertidumbre en el personal médico, sino que también puede traducirse en conflictos, omisiones o decisiones mal documentadas.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En específico, detalla Abraham Dávila, uno de los puntos más sensibles es el consentimiento informado.

Más que un trámite, se trata de un proceso que garantiza el derecho del paciente a decidir sobre su tratamiento y que, al mismo tiempo, protege al profesional de la salud cuando está correctamente aplicado.

A partir de su trabajo en derecho sanitario, controversias derivadas de la atención médica y análisis del expediente clínico como medio de prueba, Abraham Dávila ha sistematizado las dudas más frecuentes del entorno de la atención médica.

Ese ejercicio derivó en el libro “100 respuestas que todo médico debe conocer”, una obra que plantea soluciones concretas a escenarios cotidianos: desde urgencias sin familiares hasta los elementos que debe contener un consentimiento informado o los alcances de la responsabilidad profesional.

Dirigido a médicos en formación, médicos especialistas, personal de enfermería y directivos hospitalarios, el texto busca cerrar la brecha entre teoría jurídica y práctica clínica.

“El Libro representa las respuestas a las 100 preguntas más frecuentes que me han hecho los médicos en casi 30 años, sobre situaciones que les pasan día a día y que es difícil resolver, como qué hacer y cómo actuar en un evento centinela y requisitos del consentimiento informado, entre otras”, detalló Abraham Amiud Dávila.

Cabe señalar, que el autor literario, tiene Maestría en Derecho Constitucional y es doctorante en Derechos Humanos, así mismo fue propuesto por el Poder Legislativo como Candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elección reciente.