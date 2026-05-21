En el próximo ciclo escolar la Beca Rita Cetina va a beneficiar a 15,417,808 becarios

Julio César León Trujillo FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, dio a conocer que desde que se comenzó a entregar la Beca Rita Cetina a los estudiantes de secundarias públicas con la que reciben 1,200 pesos al bimestre, se han beneficiado a 5,24, 246 personas.

Como parte del programa, León Trujillo, añadió que ahora también va a haber 9,994,200 estudiantes de primaria que serán atendidos con la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. A partir de agosto y de manera anual van a recibir 2,500 pesos por becario.

Por último, en el nivel de preescolar se encuentran 176,362 alumnas y alumnos, sumando así para el siguiente ciclo escolar a un total de 15,417,808 beneficiados y una inversión de 83,587,433,000 pesos.

“En lo que tiene que ver con media superior atendemos a 4,180,747 becarios con una inversión de 29 mil 717 millones de pesos”.

En Jóvenes Escribiendo el Futuro atienden a 423,107 estudiantes con una inversión al año de 12,270,103,000 pesos.

En el marco del plan Michoacán, nació la Beca Gertrudis Bocanegra que busca apoyar en el transporte de estudiantes universitarios del estado con 1,900 pesos al bimestre; para el próximo ciclo escolar se va a integrar dentro del plan a Chiapas y a Campeche. De esta manera se va a beneficiar a 167, 597 alumnos con una inversión de 2,340,601,000 pesos.

El Coordinador de Becas para el Bienestar, igualmente explicó que las y los servidores de la educación pasaron por un proceso de capacitación con el objetivo de que hacer que la entrega de las tarjetas sea más eficiente para que los papás y las mamás no tengan que esperar mucho tiempo para poder recibir sus tarjetas. “Hemos desarrollado nuevos sistemas de captura, que sean más amigables, que sean más rápido y sobre todo fortalecimos el trabajo en equipo”.

Para recoger la tarjeta se necesita que la o el tutor lleve su identificación oficial (original y copia) , acta de nacimiento, CURP y el comprobante de domicilio (de los últimos seis meses). Además de la o el estudiante se necesita su acta de nacimiento y su CURP. El proceso dio inicio el 18 de mayo y va a terminar el 31 de julio.