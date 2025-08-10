Fortalece IMSS atención intercultural en comunidades indígenas 

IMSS, brinda atención médica en comunidades indígenas Con el apoyo de médicos, parteras y hablantes de lenguas indígenas, el IMSS ha brindado más de 2 millones de consultas el primer semestre del año (Ariel Silva)

En la atención médica intercultural durante el primer semestre del año, el IMSS registró más de 2 millones de consultas otorgadas a población indígena en todo el país, señaló el doctor Froilán Esquinca Cano, titular de la Coordinación de Acción Comunitaria del Seguro Social.

Para alcanzar dijo objetivo, el Seguro Social cuenta con 1,954 trabajadores hablantes de 43 lenguas indígenas, quienes desempeñan funciones en UMR y hospitales comunitarios, 1,414 en unidades rurales; se suman 3,868 voluntarios, quienes también dominan lenguas originarias, entre ellos 719 médicos tradicionales que se comunican en al menos 26 lenguas distintas,.

Además, resaltó, se cuenta con la colaboración de 4,184 parteras reconocidas, lo cual ha permitido fortalecer la atención intercultural, ya que todas ellas son hablantes de lenguas indígenas, lo que ha permitido fortalecer el vínculo cultural y lingüístico con las comunidades atendidas.

Precisó que, de enero a junio pasados, se brindaron 2 millones 38,350 consultas médicas a personas pertenecientes a pueblos originarios, en Unidades Médicas Rurales (UMR), brigadas móviles, centros de atención obstétrica y hospitales del programa IMSS-Bienestar, antes IMSS-Coplamar.

En dicho periodo se otorgaron 129 mil servicios de hospedaje en albergues comunitarios, destinados sobre todo a mujeres embarazadas y sus familias, albergues, que, dijo, sirven de mucho para poder mantener usos, costumbres y su cultura cercana a la región”.

Añadió que del total de trabajadores hablantes de lenguas indígenas, mil 414 pertenecen al Primer Nivel de atención, desempeñándose principalmente en Unidades Médicas Rurales. Además, 706 integrantes del personal auxiliar médico son profesionales de Enfermería, quienes desempeñan un papel clave en la atención directa a las comunidades.

Durante 2024 el IMSS otorgó 4 millones 43 mil consultas médicas a población indígena, de las cuales 185 mil fueron de primera vez. Además, se ofrecieron 277,846 servicios de hospedaje en albergues comunitarios.

Resaltó que el modelo de atención con enfoque intercultural, el cual reconoce y respeta las prácticas tradicionales de salud ha permitido fomentar el diálogo horizontal con parteras y médicos tradicionales, y promover la participación comunitaria en la gestión de la salud.

Añadió que se han traducido materiales informativos, entre 32 y 36 lenguas indígenas, y se difundieron mensajes de salud a través de la Red de Radiodifusoras Culturales Indígenas, con ello se alcanzan a comunidades hablantes de náhuatl, maya, tzeltal, mixteco, tzotzil, zapoteco, otomí, totonaco, chol y mazateco, entre otras.

Subrayó que se continúa con la capacitación del personal en atención intercultural, al articular esfuerzos con dependencias federales y estatales; además de fortalecer el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-BIENESTAR), con el objetivo de ofrecer servicios de salud dignos, pertinentes y respetuosos de la diversidad cultural de México.

Desde 2013, más de mil trabajadores han sido capacitados como replicadores de salud intercultural, quienes sensibilizaron al personal operativo en las 20 Oficinas de Representación del IMSS-Bienestar. Es un trabajo permanente para que el 100% de los trabajadores sean capacitados en la atención intercultural.