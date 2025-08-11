Sheinbaum confirma que 81 mexicanos permanecen recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz en Miami

Claudia Sheinbaum Pardo

Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hasta el momento 81 migrantes mexicanos permanecen detenidos en el polémico centro de detención estatal de Miami, Florida, Alligator Alcatraz.

La mandataria nacional aseguró que el Consulado General de México en Miami, a cargo de Rutilio Escandón, mantiene comunicación permanente con los connacionales detenidos con el fin de atender las necesidades que puedan presentar.

Señaló que, a nivel diplomático, se está trabajando para que los mexicanos permanezcan el menor número de días posibles en dicho centro, sin embargo, varios de ellos prefieren permanecer ahí y enfrentar un juicio frente a las autoridades estadounidenses, mientras que, quienes decidan ser deportados a México, reciben el apoyo del gobierno para enfrentar un rápido proceso de liberación.

Sheinbaum Pardo detalló que, hasta el momento, no se tienen reportes de violación a los derechos humanos dentro de Alligator Alcatraz, aunque precisó que su gobierno no está de acuerdo con la existencia de centros de detención estatales.