Olga Sosa la senadora más productiva del grupo parlamentario de Morena Foto: Cortesía

La senadora Olga Sosa Ruiz consolidó durante el Segundo Periodo Ordinario del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura una participación activa, productiva y estratégica en el Senado de la República, posicionándose como una de las voces relevantes en la construcción de una agenda legislativa con enfoque social y visión institucional, alineada con el proceso de transformación nacional.

En un periodo en el que el Senado llevó a cabo 28 sesiones ordinarias y aprobó cuatro reformas constitucionales, dos nuevas leyes, 33 reformas legales y 24 decretos, la legisladora tamaulipeca destacó por la presentación de 22 iniciativas y su intervención en temas sustantivos para el grupo Parlamentario de Morena, mayoritario del Senado con el objetivo de impulsar el desarrollo del país, contribuyendo a un marco jurídico orientado a la prosperidad compartida.

En su carácter de representante de Tamaulipas, la senadora mantuvo comunicación constante con la ciudadanía mediante asambleas informativas, fortaleciendo un ejercicio legislativo cercano, en el que las propuestas se nutren del diálogo directo con las y los tamaulipecos.

Su trabajo legislativo se centró en áreas clave como la defensa del consumidor, la protección de datos personales, los derechos de las mujeres rurales y la incorporación de lenguaje incluyente en marcos normativos, contribuyendo a la actualización del sistema jurídico con una perspectiva de derechos, equidad y justicia social.

“Legislar implica escuchar, entender y traducir las necesidades de la gente en soluciones concretas. Cada iniciativa tiene un propósito claro: mejorar la vida de las personas y fortalecer sus derechos”, afirmó la senadora Olga Sosa.

Su participación también se reflejó en el proceso de aprobación de las cuatro reformas constitucionales del periodo, como la reducción de la jornada laboral, el fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática, la regulación de pensiones de las entidades públicas y el fortalecimiento del marco constitucional en materia de feminicidio, temas que marcan el rumbo del país en materia social, institucional y de justicia.

En paralelo, la legisladora formó parte de la discusión y aprobación de 33 reformas legales que fortalecen el Estado de derecho en ámbitos estratégicos como el Plan B, derechos laborales, protección de datos, inclusión social de las juventudes, desarrollo rural, acceso a la cultura, arte y cinematografía y vivienda adecuada, consolidando un marco normativo más moderno, incluyente y funcional.

El alcance de su trabajo se inscribe además en un contexto de fortalecimiento institucional del Senado, que aprobó 24 decretos relacionados con cooperación internacional, seguridad, planeación estratégica y representación diplomática, ampliando la presencia de México en el ámbito global.

Estos avances forman parte de un esfuerzo legislativo que acompaña la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que el desarrollo del país se sustenta en instituciones sólidas, derechos garantizados y políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Para la senadora Olga Sosa, el balance del periodo es claro. “Estamos construyendo un marco legal más justo, más incluyente y más cercano a la gente. La transformación se sostiene con leyes que garantizan derechos y con instituciones que funcionan”, expresó.

Con 22 iniciativas presentadas durante periodo se suman a las 79 registradas en la Legislatura que la posicionan en la senadora más productiva de Morena y entre las más productivas del Senado; destaca su participación en reformas estructurales y una agenda enfocada en derechos sociales, Olga Sosa consolida un liderazgo legislativo que combina productividad, enfoque social y capacidad de incidencia, posicionándose como una figura clave en el trabajo parlamentario del Senado de la República y en la consolidación de un proyecto de país basado en la justicia, la igualdad y el bienestar.