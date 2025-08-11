Su familia fue víctima de las desapariciones y lucha para ir a su competencia de matemáticas

A sus 12 años de edad y próximo a iniciar la secundaria, José Manuel González Lomelí, un talentoso niño originario del municipio de Jalostotitlán, ganó en fechas recientes medalla de plata en el Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC), un concurso de matemáticas al que asisten competidores de todo el mundo.

El triunfo ha llenado de orgullo a su familia y al pueblo en donde viven: San Gaspar de los Reyes, una comunidad que en el último censo no llegaba a los 900 habitantes, que cada año registra la temperaturas más baja de Jalisco (por debajo de cero grados Celsius) y está enclavada en el municipio de Jalostotitlán, colindante con Teocaltiche y perteneciente a la Región Altos Sur.

Medalla matemática

José Manuel acaba de concluir el sexto grado en el único plantel de primaria que existe en su pueblo, la Escuela Rural Federal Miguel Hidalgo. La zona en donde vive no es ajena a la inseguridad y al lastre de las desapariciones, que ya han padecido de primera mano sus familiares directos, los más cercanos.

Pese a este contexto que pudiera parecer a todas luces adverso, José Manuel ha representado a nuestro país y a Jalisco con una actuación destacada y a la par de su presea plateada también obtuvo el derecho a participar por México en la International Junior Math Olympiad (IJMO) que se llevará a cabo del 11 al 16 de diciembre de 2025 en Shenzhen, China.

Con el gobernador Lemus

Sin embargo, el próximo reto enfrenta de inicio, un gran obstáculo, pues en esta ocasión no dispondrá de fondos económicos gubernamentales. Su mamá Elsa Lomelí Guillén, entrevistada por La Crónica de Hoy, expuso que la Secretaría de Educación Jalisco solventa los gastos de alumnos que acuden a este tipo de competiciones internacionales, “pero sólo una vez por año”, de ahí que el sueño de José Manuel, de ir a participar en la olimpiada en China, depende ahora de la buena voluntad de quienes se adhieran a la campaña que se ha lanzado para recaudar recursos que permitan solventar el viaje y los gastos de hospedaje en el país asiático.

Niño sociable y con gratitud a profesores

José Manuel es un niño como cualquier otro de su edad, según refiere su mamá, quien tiene formación en administración de empresas. Ella explica que el chico por las mañanas asistía a la primaria y dos veces por semana recibe clases de teatro y de matemáticas.

“Ya cuando se va acercando alguna competencia entonces sí acude la mayor parte de los días de la semana a las clases de matemáticas”, añade su mamá.

La señora explica que ni ella ni el papá de José Manuel tuvieron formación o profesión relacionada con las ciencias exactas o la ingeniería; también menciona que su hijo destacó con promedio de 9.8 de calificación al egresar de sexto grado, y aclara que “lo que no le gusta mucho es el español, pero otras materias como la historia, sí”.

Dice que José Manuel es muy sociable y amigable, que está muy emocionado y entusiasmado por participar de nuevo en otra competencia de matemáticas y que se siente sumamente agradecido con sus maestros, entre ellos César Pérez, quien le imparte clases particulares de la asignatura a un costo simbólico; con sus profesores de la Escuela Rural Miguel Hidalgo, de San Gaspar de los Reyes, y con el director Germán Rayas y la supervisora de la zona.

INVITAN A PARTICIPAR EN COLECTA SOLIDARIA

Con ayuda de su tía Nancy Lomelí, quien reside en Patterson, California, y lo está apoyando para cubrir los costos del viaje, se ha iniciado una colecta solidaria para que el muchachito vaya de nuevo a un concurso internacional de matemáticas.

“Toda su familia y amigos estamos orgullosos de él por su reciente participación en Singapur y por haber regresado con una medalla de plata. José Manuel se ganó su lugar para participar en China; en esta ocasión no hay un programa del gobierno para apoyarlo y queda en nuestras manos ayudarlo”, escribió su tía Nancy Lomeli en la página habilitada en GoFundMe.

Los fondos reunidos se utilizarán para gastos de boletos de avión, hospedaje, alimentación y la inscripción al concurso. La meta de recaudación fue fijada en 2 mil 400 dólares, un monto que les permitirá cubrir todos los gastos.

Las personas que deseen apoyar puede enterarse de la iniciativa que busca proyectar el talento de este niño jalisciense:

https://gofund.me/8ff3266f

OTROS ESTUDIANTES CON ÉXITO EN GOFUNDME

Al igual que José Manuel, otros destacados estudiantes de México fueron seleccionados para participar en Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC), por lo que familiares y docentes decidieron ayudarlos a cruzar el Atlántico para demostrar su talento emprendiendo colectas solidarias en la plataforma más segura para recibir donaciones: GoFundMe, la cual, desde el 2024 permite a ciudadanos en México activar recaudaciones desde cualquier parte del país.

Frida, Karla Zoe, Hiliana Joselyn, Adrián, y Johan Jazael del Colegio México Americano de Texcoco, en Estado de México, reunieron fondos para competir en la olimpiada en Asia, así como Sofía y Ander de Jalisco. Dave en Zacatecas, también participó y hoy nuevamente reúne fondos para ir a China al igual que José Manuel.