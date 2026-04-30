Niñas y niños proponen su parque ideal en feria de Tlajomulco

La Feria de las Niñas y los Niños reunió actividades recreativas, deportivas y artísticas para menores en Tlajomulco, en el contexto de la celebración del Día del Niño.

Durante el evento, el área de Obras Públicas instaló un espacio interactivo donde las y los participantes pudieron dibujar y construir propuestas sobre cómo imaginan su parque ideal. El jefe de Proyectos Arquitectónicos, Héctor Ramírez, explicó que el ejercicio busca incorporar la opinión infantil en el diseño de espacios públicos.

“Estamos invitando a los niños a que nos ayuden a diseñar su parque ideal… tienen la oportunidad de decirnos con qué les gustaría que contaran sus parques, ya sea con espacios deportivos, de juego, con un arenero, con árboles o con agua”, detalló.

El stand incluyó un arenero, juegos y un trampolín, con el objetivo de recrear de forma lúdica distintos elementos presentes en parques del municipio. Además, se mostraron referencias de espacios ya construidos, como Parque Geranios, Parque Júpiter, Bosque Urbano Lomas del Sur, Unidad Deportiva San Agustín, Parque San Pedro Lusa, Parque Clúster 35, Unidad Deportiva Chivabarrio, Parque Fresnos y Parque 4 Estaciones.

De acuerdo con lo informado, la dinámica permitió a niñas y niños expresar ideas sobre el diseño de espacios recreativos, como parte de un enfoque participativo en la planeación urbana dirigida a la infancia.