IMSS Edomex Oriente invita a empleadores a afiliar a personas trabajadoras del hogar 

Trabajadores del hogar IMSS Estado de México Oriente invita a empleadores a registrar a trabajadores del hogar ante el instituto y cuenten con seguridad social, beneficio que brinda cobertura a las familias de estos empleados (La Crónica de Hoy)

Con el objetivo de que un mayor número de personas que se desempeñan como trabajadores y trabajadoras del hogar cuenten con atención médica y acceso a medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente invita a estos empleadores a registrar a sus empleados ante el instituto.

Es importante mencionar que las y los trabajadores del hogar que son registrados ante el IMSS, además de acceso a servicios médicos, también cuentan con servicios como guarderías, en donde sus hijas e hijos son atendidos mientras sus padres y madres cumplen con su jornada laboral.

El registro se puede realizar de manera sencilla y accesible a través de internet, en la página oficial del IMSS: www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar, en donde las y los empleadores puede consultar el procedimiento a realizar y poder brindar seguridad social a sus empleados.

El sistema de registro contempla distintas modalidades laborales, como tiempo completo, con pernocta o de entrada por salida, de manera que la cuota a pagar es proporcional al salario y los días trabajados.

En este sentido, es importante mencionar que en el pasado reporte mensual de empleo del IMSS, destacó que a nivel nacional se registraron 59, 679 trabajadores del hogar ante el Seguro Social, lo cual significaría un estimado de hasta 97,814 beneficiarios.

Ello, debido a que con el aseguramiento de la o el trabajador, también se protege a la familia (esposo o esposa, concubina o concubinario, hijas, hijos y padres), quienes acceden a todas las prestaciones de la seguridad social: atención médica, farmacéutica y hospitalaria; incapacidades; guarderías; y ahorro para el retiro.

El IMSS Estado de México Oriente recordó que una persona considerada como trabajadora del hogar, es aquella quien presta un servicio remunerado realizando actividades de: cuidado, aseo, asistencia u otras inherentes al hogar, sin generar un beneficio económico directo para la persona empleadora.