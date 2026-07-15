Revira Jaime Bonilla a Marina del Pilar: “ilógico pedir ayuda a tu peor enemigo”

El ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla confrontado con su antecesora, Marina del Pilar (Cuartoscuro.)

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, rechazó su participación en los acercamientos que sostuvo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda con supuestos intermediarios de agencias estadunidenses y aseguró que las acusaciones que hizo en su contra, son parte de una crisis política y de pánico que vive la mandataria envuelta en señalamientos por presuntos nexos con grupos criminales.

“La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra en medio de una crisis de pánico debido a las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo en los Estados Unidos”, acusó

Horas después de que la gobernadora de Baja California lo responsabilizara de filtrar los audios en los que se evidencia un intento de negociación con supuestos intermediarios de agencias norteamericanas para que no la extraditen y le reactiven su visa , Bonilla calificó de “ilógicos” esos señalamientos al recordar que ella lo considera su “peor enemigo”.

“Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, ironizó

Acusó que producto de esa crisis que atraviesa,, la gobernadora decidió abrir “la caja de emergencia” para presentarlo como su “villano favorito” y responsabilizarlo por la grabación y difusión de las conversaciones.

En un comunicado emitido por el PT en Baja California, del cual es dirigente estatal, Bonilla recordó que, desde los primeros meses del gobierno de Marina del Pilar se han realizado acusaciones públicas contra la mandataria estatal de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, por lo que consideró contradictoria la versión presentada por su antecesora.

“Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea”, aseveró

El ex gobernador de Baja California cuestionó que Marina del Pilar pretenda hacer creer que él pudo facilitarle contactos o recursos para evitar posibles cargos, sanciones o consecuencias relacionadas con la cancelación de su visa estadounidense.

En ese contexto, recordó que la mandataria presentó inicialmente una versión diferente cuando comenzaron a difundirse las grabaciones sobre sus conversaciones con quienes se identificaron como intermediarios de autoridades norteamericanas.

Sus respuestas –agregó--cambiaron conforme avanzó la difusión de los materiales por lo cual pidió que explique quiénes habrían organizado sus supuestos encuentros con autoridades de Estados Unidos.

“En ese material ya se advertían señalamientos muy comprometedores y su postura fue de negación. Cuando llega la segunda filtración ya no sabe cómo enderezar sus yerros”, insistió

Por último, Bonilla informó que analizará con su equipo jurídico las acciones legales correspondientes para proteger su “honorabilidad y seguridad” tras las acusaciones de la mandataria bajacaliforniana en su contra.