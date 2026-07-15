Descargar boleta y consultar calificaciones de la SEP en CDMX: Reportan falla y cuándo se solucionará

Boleta de calificaciones SEP Se acabó el ciclo escolar y ya se pueden consultar las calificaciones

La consulta de calificaciones SEP 2026 y la descarga de boletas escolares en CDMX registran una interrupción temporal.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que su plataforma de Control Escolar se encuentra en mantenimiento preventivo, por lo que madres, padres y tutores podrían tener dificultades para acceder a estos documentos oficiales.

La medida coincide con el cierre del ciclo escolar 2025-2026, momento en el que aumenta la demanda de consultas y descargas de boletas de evaluación y certificados de primaria y secundaria.

¿Por qué no se pueden descargar las boletas de calificaciones en CDMX?

La AEFCM explicó que el portal utilizado para consultar y descargar boletas y certificados de educación básica se encuentra bajo mantenimiento preventivo.

De acuerdo con la dependencia, las labores técnicas permitirán mejorar la estabilidad del sistema y ofrecer una experiencia más eficiente a las familias que necesitan obtener los documentos académicos de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La autoridad reconoció que la suspensión puede generar inconvenientes para quienes intentaban realizar el trámite durante estos días, aunque señaló que las adecuaciones tienen como objetivo facilitar el acceso una vez que el servicio sea restablecido.

¿Cuándo volverá a funcionar la plataforma para descargar boleta de calificaciones?

La fecha de reactivación ya fue definida por la AEFCM. Según la información oficial, el portal quedará nuevamente habilitado el jueves 16 de julio de 2026 a partir de las 10:00 horas.

A partir de ese momento, madres, padres de familia y tutores podrán ingresar nuevamente para consultar las calificaciones finales y descargar las boletas de evaluación o certificados escolares correspondientes al ciclo 2025-2026.

¿Cómo consultar las calificaciones de la SEP?

Mientras la plataforma de Control Escolar permanece fuera de servicio, las familias que únicamente desean revisar las calificaciones pueden recurrir al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), donde es posible consultar la información académica utilizando la CURP del estudiante.

No obstante, debido al elevado número de usuarios que intentan acceder al sistema durante el cierre del ciclo escolar, las autoridades advierten que pueden presentarse retrasos o problemas de saturación temporal.

¿Qué documentos podrán descargarse cuando regrese el servicio?

Una vez concluido el mantenimiento, la plataforma de la AEFCM volverá a permitir la descarga de las boletas de evaluación y de los certificados escolares de educación básica en formato digital.

Para realizar el trámite será necesario contar con la CURP del alumno y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. También existe la posibilidad de localizar la información mediante datos personales del estudiante y del plantel educativo.