Línea ASISSSTE: número oficial para sacar citas en el ISSSTE y más servicios Conoce cómo agendar citas médicas en el ISSSTE de manera fácil y sencilla (Pexels)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha habilitado una plataforma para que puedas agendar tus citas médicas, ya sea por internet o de manera telefónica.

Con la Línea ASISSSTE, puedes consultar tus citas médicas, agendarlas o cancelarlas. Asimismo, podrás solicitar o recuperar préstamos, además de emitir tus sugerencias, felicitaciones y quejas.

¿Cuál es el número de teléfono de la Línea ASISSSTE para sacar citas?

Desde el 1 de junio de 2026, volvió a estar disponible el servicio telefónico de la Línea ASISSSTE para sacar citas, solicitar créditos o emitir tus quejas y felicitaciones. Por lo que, si deseas utilizar alguno de estos servicios, lo único que tienes que hacer es marcar al 55 4000 1000.

¿Cómo agendar cita para el ISSSTE?

Si deseas sacar tu cita en el ISSSTE vía telefónica, solo tienes que seguir estos pasos:

Marcar la Línea ASISSSTE al 55 4000 1000.

Seleccionar la opción de “agendar cita”.

Proporcionar tus datos personales, como CURP y nombre completo.

Indicar la unidad médica a la que deseas asistir, así como los horarios en los que quieres acudir.

Tras estos pasos, te llegará un mensaje con la confirmación de la cita.

Horarios de atención de la Línea ASISSSTE

Para agendar tu cita médica vía telefónica en la línea ASISSSTE, podrás hacerlo en un horario de lunes a sábado desde las 7:00 hasta las 20:00 horas, o los domingos de 7:00 a 13:00 horas.

En el caso de que desees llamar para solicitar o recuperar un crédito, los horarios son de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Mientras que, para quejas o felicitaciones, la línea telefónica de ASISSSTE se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿No quieres llamar? Alternativas para sacar tu cita del ISSSTE en línea

En caso de que no quieras llamar a la Línea ASISSSTE, también podrás agendar tu cita en el ISSSTE por internet, WhatsApp o desde la aplicación móvil.

En WhatsApp, el número de ASISSSTE es 55 4000 1000, mientras que la aplicación móvil puedes encontrarla en la tienda de aplicaciones de tu celular como “ASISSSTE Móvil” o bien, vía internet en la página web del “Portal ASISSSTE”.