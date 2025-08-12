Inaugura Claudia Sheinbaum Pardo XVI Conferencia Regional sobre la Mujer

Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Desde Palacio Nacional, afirmó que México vive un momento especial en su historia desde que, en 2018, llegó la Cuarta Transformación a la vida pública y al gobierno para dar inicio a la reivindicación de las mujeres y de los grupos históricamente olvidados.

La presidenta recalcó que su llegada al máximo cargo en México no sólo representa la continuidad de la 4T, sino la posibilidad de que todas las mujeres lleguen con ella y se les garantice el acceso a los derechos básicos de salud, educación, vivienda y una vida libre de violencia.

Durante el evento, también estuvo presente la presidenta honoraria de la Alianza para la salud de la Madre y el Niño de la Organización Mundial de la Salud, Michelle Bachelet, en compañía de quien la titular del Ejecutivo Federal, celebró las reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva, la creación y difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, así como la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados, la construcción los Centros LIBRE en cada municipio del país, la conformación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

En su intervención, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó que la Presidenta no solo es la primera mujer en gobernar México, sino la primera mandataria de Norteamérica, quien llevó a la Constitución la igualdad sustantiva para garantizar los derechos de las mujeres. Asimismo, Sima Bahous, directora ejecutiva de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), expresó su reconocimiento ante la primera mujer electa como Presidenta de México y resaltó su compromiso con la agenda de género.

A su vez, y a propósito del hito que ha marcado CSP como cabeza de la nación, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó que las mujeres han sido, desde siempre, protagonistas en la construcción de la historia del país.

Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, destacó la importancia de estos encuentros que se suman a la construcción de una Agenda Regional de Género, única en el mundo desde hace cinco décadas y que orienta las políticas públicas de los países para garantizar los derechos de las mujeres. Señaló que la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, es un órgano subsidiario de la CEPAL, que sesiona desde 1977, ubicándose como principal foro intergubernamental en el ámbito de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región.

Este año esta conferencia se realiza en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la Ciudad de México, del 12 al 15 de agosto.