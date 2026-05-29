Golpe a “El Caballito”: FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas

Cateo de la FGR Más de 400 elementos de seguridad fueron desplegados en diversos estados de la República para ejecutar las órdenes de cateo y detenciones contra la red criminal. (Fiscalía General de la República/portal oficial)

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer el desmantelamiento de una red criminal dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas ilegales.

En video publicado en los canales oficiales de la Fiscalía, Ulises Lara destacó que esta estructura criminal denominada “El Caballito” operaba mediante una red de empresas falsas distribuidas en diferentes estados de la república.

También señaló que durante los trabajos de investigación fueron desplegados más de 400 elementos de seguridad para ejecutar las diversas órdenes de cateos en los 30 inmuebles pertenecientes a la asociación delictiva.

¿En qué estados operaba esta organización?

Según información proporcionada por la FGR, esta agrupación opera con 15 empresas y asociaciones civiles, ubicadas en los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Michoacán, que fueron utilizadas como fachadas; evidencian la red ampliamente estructurada con la que contaba esta organización.

Durante las investigaciones se logró identificar que estas entidades apócrifas emitían comprobantes fiscales ilícitos con el objetivo de aparentar operaciones legales para aminorar el pago de impuestos. Asimismo, el vocero de la FGR señaló que estas acciones conllevan los esquemas sistemáticos dentro de la organización, repercuten en la afectación de la Hacienda Pública en el país.

¿Cuántas personas fueron detenidas?

Con estas estrategias, la Fiscalía General de la República concretó 8 órdenes de aprehensión en contra de:

Maikol “N”

Salvador “N”

Salvador “N”

Luis “N”

Manuel “N”

Elda “N”

Montserrat “N”

Lilia “N”

Presuntos responsables de la integración de esta organización denominada “El Caballito”.

Estas acciones se llevaron a cabo de manera conjunta con la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria y, durante los trabajos de cateo, también fueron puestos a disposición:

11 inmuebles

14 vehículos

Dos motocicletas

Así como un aproximado de 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.