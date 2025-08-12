Recaudación tributaria crece 7.2%: SAT

El Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 3 billones 278 mil 808 millones de pesos en el periodo de enero a julio de 2025, cifra que representa un crecimiento del 7.2% en términos reales respecto al mismo lapso del año anterior.

Dicho porcentaje implica un incremento nominal de 334 mil 962 millones de pesos frente a 2024, con lo que se consolida la recaudación tributaria al superar lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025, con un cumplimiento de 102.7 por ciento. En consonancia, de enero a julio, se recaudó 1 billón 820 mil 409 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), lo que representa 183 mil 605 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 7 por ciento.

Por otro lado, la dependencia aseveró que los recursos obtenidos por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 911 mil 352 millones de pesos, es decir, se registró un aumento de 101 mil 115 millones, respecto a los mismos meses del año anterior, y un crecimiento real de 8.3 por ciento, al tiempo que la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó 379 mil 84 millones de pesos, 12 mil 102 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.

El SAT recalcó que la recaudación de los ingresos tributarios es la columna vertebral del gasto público y afirmó que, a través del Plan Maestro 2025, la dependencia fortalecerá el desarrollo económico en beneficio de las familias mexicanas.