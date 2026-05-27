CURP Biométrica para adultos mayores: ¿Se puede tramitar con la tarjeta INAPAM? Conoce cuáles son los requisitos para tramitar tu CURP biométrica y si puedes hacerlo con la tarjeta INAPAM (Imagen hecha con IA)

Si estás interesado en tramitar tu CURP biométrica, aquí te compartimos qué es, para qué sirve, cuáles son sus requisitos y si puedes utilizar la tarjeta INAPAM para tramitarla.

A pesar de que aún no es obligatorio tramitar la CURP biométrica, las autoridades han señalado que esta puede llegar a ser solicitada para realizar ciertos trámites administrativos donde se requiera la verificación directa de identidad.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es un documento nacional de identificación, el cual se incorporó como mecanismo de identidad oficial.

En la CURP biométrica se captura la firma autógrafa digital, una fotografía del rostro, se digitalizan las 10 huellas dactilares y se capturan las imágenes de iris de ambos ojos.

Las personas que pueden realizar este trámite son aquellas que se encuentren interesadas en tener un documento que garantiza que su identidad jurídica coincide con su identidad biométrica.

Requisitos para la CURP biométrica: ¿La tarjeta INAPAM es válida para hacer el trámite?

El trámite para obtener la CURP biométrica se realiza de manera presencial en los módulos establecidos por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), o en Registros Civiles autorizados.

Por lo que, para tramitar tu CURP biométrica lo único que necesitas es:

Agendar una cita en algún módulo disponible.

Presentarte con una identificación oficial con fotografía emitida por alguna entidad del gobierno.

Es por esto que tramitar tu CURP biométrica sí es posible hacerlo con la tarjeta INAPAM, en caso de que no cuentes con tu INE.

¿En qué estados se puede tramitar la CURP biométrica?

A pesar de que se espera que más adelante la CURP biométrica sea necesaria para diferentes trámites, actualmente, únicamente se puede tramitar en los Registros Civiles de los estados de Michoacán, Veracruz y Zacatecas, así como en el módulo del RENAPO en la Ciudad de México ubicado en Calle Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo sacar cita para tramitar la CURP biométrica?

Si estás interesado en tramitar tu CURP biométrica, lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio oficial de RENAPO y seguir estos pasos: