App del Banco del Bienestar: cinco pasos para descargarla en tu teléfono Conoce cómo activar la app del Banco del Bienestar para consultar tu saldo (Programas para el Bienestar)

Si eres beneficiario de alguno de los programas del Bienestar, puedes consultar tu saldo en la app del Banco del Bienestar y aquí te decimos cómo puedes activarla en tu celular.

La tarjeta del Banco del Bienestar es donde el Gobierno de México deposita todos los pagos de los Programas para el Bienestar que ofrece.

Por lo que, ya sea que recibas la Pensión Bienestar, algún apoyo para estudiantes como la Beca Benito Juárez, Beca Rita Cetina o si eres beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, puedes descargar la app del Banco del Bienestar.

¿Para qué sirve la app del Banco del Bienestar?

Al ser el Banco del Bienestar el único medio por donde los beneficiarios de Programas para el Bienestar reciben sus pagos, la app permite a los usuarios registrar los movimientos del dinero que reciben por parte del Gobierno de México.

Con la app del Banco del Bienestar puedes consultar tu saldo, verificar los depósitos, revisar compras o retiros realizados y conocer el historial de movimientos en cualquier momento, por lo que con la aplicación podrás conocer cuándo caiga tu beca o pensión.

Los 5 pasos para descargar y activar la aplicación del Banco del Bienestar

Si deseas descargar la app del Banco del Bienestar, las autoridades de esta institución bancaria recomiendan a los usuarios, primero, cambiar el NIP de la tarjeta en alguno de sus cajeros automáticos para mayor seguridad.

Recuerda que la app del Banco del Bienestar está disponible tanto para sistemas operativos Android e iOS (iPhone), por lo que, una vez que hayas cambiado el NIP, solo tienes que seguir estos pasos para activarla:

Descargar la aplicación del Banco del Bienestar desde la tienda de apps.

Aceptar los términos y condiciones.

Ingresar el número de tu celular.

Escribir los 16 dígitos de tu tarjeta y el NIP.

Crear una contraseña y confirmarla.

¡Listo! Siguiendo esos pasos podrás consultar el saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar desde tu celular, además de conocer todos los movimientos de tus depósitos y pagos.