Clínica Hospital Sahuayo del ISSSTE reduce traslados gracias al servicio de telemedicina

Clínica Hospital del ISSSTE en Sahuayo La Clínica Hospital Sahuayo del ISSSTE reportó una reducción en el número de traslados a unidades de tercer nivel de atención en los primeros en el periodo de enero a mayo de este año con sólo 70 casos, en comparación de los 130 registrados en el mismo periodo del año pasado

La Clínica Hospital (CH) Sahuayo, en Michoacán del ISSSTE registró una importante reducción en el número de referencias de derechohabientes a unidades de tercer nivel de atención, al pasar de 130 en el periodo de enero a mayo del m2025, a tan sólo 70 en el mismo periodo del año en curso.

Lo anterior, como resultado de la apertura de especialidades y el incremento en consultas de telemedicina, señaló el director de la referida clínica del ISSSTE, Fernando Flores Rosas.

Sostuvo que tanto la apertura de más especialidades como la telemedicina, han representado un importante beneficio para una población de más de 40 mil derechohabientes en la región, ya que disminuye los traslados hacia unidades de tercer nivel de atención del ISSSTE en Jalisco, Querétaro y Morelia.

Por lo que se refiere al otorgamiento de consultas en esta Clínica Hospital, durante el 2025, se llevaron a cabo cerca de 41 mil de forma presencial y 1,207 por telemedicina.

“Con la telemedicina acortamos las distancias con el especialista y con las nuevas especialidades que están llegando aquí a Sahuayo, ahorita los pacientes en vez de salir al tercer nivel se están tratando aquí en la clínica directamente”, afirmó.

Aunado a lo anterior, añadió, se incorporaron 12 médicos especialistas de nefrología, traumatología, urología, otorrinolaringología, cirugía, ginecología, anestesia, medicina familiar, pediatría, medicina interna y de medicina general.

Con la puesta en operaciones del quirófano, señaló, desde agosto del año pasado a la fecha se han realizado más de 400 cirugías.

“Los buenos resultados son una suma de esfuerzos de todas nuestras autoridades y estamos en el camino de seguir mejorando día con día para otorgar un servicio de calidad y calidez a toda nuestra derechohabiencia de la región occidente de Michoacán”, enfatizó.