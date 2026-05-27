Vinculan a proceso a alcalde de Atlatlahucan, exedil y 3 servidores públicos y empresarios de Morelos

Detenidos Detenidos durante "Operativo Enjambre". (FGR)

Un juez vinculó a proceso al presidente municipal de Atlatlahucan, al exalcalde de Yecapixtla y a tres servidores públicos del municipio de Morelos.

Los detenidos están relacionados con una reunión con Júpiter Araujo Benard, alias “El Barbas, operador regional del “Cártel del Pacífico” en la región oriente de Morelos.

Su detención ocurrió como parte del “Operativo Enjambre”.

En audiencia, el juez consideró que existen elementos suficientes para continuar las investigaciones por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud:

Agustín Toledano Amaro, presidente Municipal de Atlatlahucan (PRI-PAN-PRD-RSP)

Horacio Zavaleta Malacara, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, fue aspirante a presidente municipal

Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla, vinculado con el Partido Encuentro Social de Morelos

Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor de Cuautla (PAN, MC)

Irving Sánchez Zavala, expresidente Municipal de Yecapixtla (PAN), detenido en Querétaro, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad

Las investigaciones en contra de estos funcionarios inició luego de que en Cuautla y en municipios de la región oriente, se identificaron actividades de extorsión que afectaban directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, quienes enfrentaban amenazas, cobros de cuotas y presiones de grupos criminales que buscaban imponer control de esta manera.

A partir de diversas denuncias ciudadanas, así como de reportes sobre el cierre de negocios y la exigencia de pagos ilegales, incluso, a varios comercios y familias, se iniciaron trabajos para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales.