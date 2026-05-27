El Poli cancela su relación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó la noche de este miércoles que dará por terminada la relación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C. con el que se pretendía manejar los donativos en dinero y especie que recibiera el IPN.

Corazón Guinda y Blanco sustituyó el año pasado a la añeja Fundación Politécnico, con la que la actual dirección del IPN se había distanciado argumentando opasidad en los manejos de donativos.

En ese contexto, Mario Delgado, secretario de Educación, anunció por la noche que sí asistió a la cita con los estudiantes, esto en compañía con funcionarios de gobernación y se entregó una carta a los estudiantes que realizan protestas callejeras y bloquearon las instalaciones del Canal 11 de televisión.

La rencilla en la que aparece a la mitad la Fundación Politécnico es el fondo de las protestas estudiantiles, por lo que Mario Delgado indicó que ese tema quedó resuelto con el anuncio de la disolución del organismo con el que se pretendía sustituirsele.

En consecuencia de la disolución de Guinda y Blanco, “en breve sesionará en asamblea extraordinaria (de este organismo) para su terminación voluntaria a petición de sus asociados; dicho proceso se generará de conformidad a sus estatutos, apegado a la ley y en coordinación con las autoridades correspondientes, vigilando el debido cumplimiento a las obligaciones”.

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, solicitó la terminación anticipada del convenio suscrito el 15 de diciembre de 2025 y generar un nuevo Convenio de Colaboración tripartito entre esta, Fundación Politécnico A. C., y el IPN. Esta medida puede considerarse una victoria, al menos parcial, por los opositores al director general, que se queda sin el nuevo organismo con el que se pretendía sustituir a Fundación Politécnico.

No obstante, como parte de la intermediación de la SEP, se generará una nueva relación formal con la Fundación Politécnico, aunque ahora sí habrá auditoría más allá de la de los propios miembros de la Fundación.

“Lo anterior debido a que el pasado 20 de mayo, el IPN y la Fundación Politécnico A. C. renovaron el Convenio de Colaboración, en presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo”, se concluye, “y dichas acciones son tendientes a dar mayor transparencia en el manejo de los recursos buscando el mayor acercamiento con la Comunidad Politécnica”.

Los jóvenes que protestas cerraron calles este día esto aludiendo a que no se habían presentado funcionarios a dialogar con ellos.

Mario Delgado, en una misiva que les entregó como parte de las respuestas a su pliego petitorio, les llamó a sostener un diálogo ordenado y a reconocer que el tipo que demandas que plantean no pueden resolverse en una sola sesión.

Es probable que una vez que Fundación Politécnico logró quedarse como asociación oficial ligada al manejo de donativos, el conflicto estudiantil comience a reducirse.