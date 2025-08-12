Revista científica del IMSS, considerada la más importante de América Latina 

Revista científica del IMSS Mardia López Alarcón y editora en jefe de la revista Archives of Medical Research, del IMSS, destaca que la publicación está considerada como la más importante de América Latina

La revista Archives of Medical Research, de difusión de investigaciones científicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), está considerada como la más importante de América Latina.

La publicación difunde información actualizada de investigaciones enfocadas en temas de interés mundial y que aquejan también a la población mexicana, porque son las principales causas de mortalidad y de discapacidad.

A través de este canal de comunicación y difusión, el IMSS refrenda sus esfuerzos por difundir resultados de investigaciones de calidad en padecimientos como: diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, renales, pulmonares y mentales y que sea accesible para el personal de salud del IMSS y en beneficio de los pacientes.

Mardia López Alarcón, doctora y editora en jefe de la revista, destacó que desde la creación de dicha publicación -hace más de 50 años-, se difunden tópicos relevantes en el campo de la medicina general y medicina experimental, incluyendo estudios de investigación básica, biomédica, clínica y epidemiológica, que aporten datos relevantes para el personal de salud y los pacientes.

Enfatizó que al tratarse de una revista que pone a disposición información relevante en el campo de la medicina, quienes difunden sus resultados en ésta tienen mayor probabilidad de ser leídos y citados por autores nacionales e internacionales reconocidos en el área, e incrementa la posibilidad de que sus resultados sean considerados en la elaboración de Guías de Práctica Clínica, en Consensos, en la toma de decisiones sobre medicamentos y otros insumos, e incluso en las políticas de salud de las instituciones.

Asimismo, subrayó que en la actualidad el factor de impacto de Archives of Medical Research es de 3.4, índice que mide el número de veces que los artículos son citados por otras publicaciones en los dos últimos años.

En este sentido, enfatizó el hecho de que el factor de impacto de la revista se ha duplicado en relación con el periodo previo a la pandemia de COVID-19, donde llegó a ubicarse en 8.4.

“Otra métrica importante es el Scimago Journal Rank, que se calcula igual que el factor de impacto, pero toma en cuenta el prestigio de las revistas que nos citan, en esta métrica estamos en el cuartil uno, que la ubica entre el 25% de las revistas médico-científicas más importantes en el campo de la medicina a nivel mundial, y posiciona a Archives of Medical Research como la revista más importante en América Latina”, enfatizó.

Cada año la revista recibe un promedio de 1,200 manuscritos que son revisados uno por uno en reuniones editoriales semanales para identificar su originalidad, calidad científica y seleccionar los que deben pasar a revisión por pares.

Explicó también que con este primer dictamen se rechaza entre 85% al 90% de los manuscritos y los que pasan dicho filtro es la revisión por investigadores seleccionados con el sistema EVISE de Elsevier. Este sistema identifica autores internacionales expertos en el tópico del manuscrito, y envía propuestas de los revisores ideales para el escrutinio de este. Este proceso de revisión permite la publicación de alrededor de 110 artículos de alta calidad cada año.

Cuando se publica un artículo en Archives of Medical Research, es porque ya ha pasado diversos filtros, incluida la revisión de un editor de idioma (inglés) y un editor de escritos médicos, para asegurar la calidad de cada artículo, aseguró.

La revista se publico por primera vez en 1970 con el objetivo de estimular la investigación científica y de hacer llegar información médica relevante a los trabajadores de la salud del IMSS y otras instituciones nacionales, en beneficio de los pacientes y para promover su difusión internacional, en 1992 se decidió su divulgación en inglés, y en 1998 se firmó el primer convenio con la editorial Elsevier, que continúa con la difusión de la revista hasta la fecha.

Ante el éxito que ha tenido la publicación en la difusión de investigaciones médicas, dijo, en 2016, se elaboraron las reglas de operación de la revista, que fueron aceptadas por el Consejo Técnico del Instituto y en 2024 se firmó un convenio nuevo con Elsevier a fin de permitir la publicación no solo por suscripción, sino también por acceso abierto, convirtiéndola en una revista híbrida e incrementar el acceso a sus publicaciones”, detalló.