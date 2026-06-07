Concanaco pide licencias accesibles a negocios para transmitir partidos del Mundial

Bares y restaurantes tendrán que pagar licencias para poder transmitir los partidos del Mundial de Futbol Foto gob de la CDMX

Ante las restricciones, prohibiciones y hasta multas que buscan atajar trasmisiones “pitaras” de los juegos del mundial, el sector comercio del país pidió a los a los titulares de derechos de transmisión y proveedores autorizados a diseñar esquemas comerciales, licencias y precios accesibles para micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente negocios familiares que buscan ser partícipes del “boom” mundialista que arranca este jueves.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) , Octavio de la Torre, recomendó evitar señales “pirata”, links ilegales, decodificadores irregulares, cobros de acceso sin revisión previa y eventos masivos sin validar permisos o condiciones aplicables.

Esto luego de que se anunció que los comercios que transmitan un evento del Mundial sin contar con una licencia de transmisión que hayan pagado previamente, se harán acreedores a multas y sanciones económicas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con la facultad de imponer sanciones a establecimientos comerciales por retransmisión no autorizada de emisiones deportivas durante la Copa Mundial FIFA 2026, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

El artículo 231, fracción VI de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) señala que: “Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida” (siempre que se realice con fines de lucro directo o indirecto).

Concanaco Servytur recordó que los negocios que deseen transmitir partidos deben contar con señal lícita y autorizada para uso comercial; no basta con televisión abierta, cable residencial o cuentas personales de streaming.

También recomendó evitar señales “pirata”, links ilegales, decodificadores irregulares, cobros de acceso sin revisión previa y eventos masivos sin validar permisos o condiciones aplicables.

Por ello pidió flexibilidad a los titulares de derechos de transmisión y proveedores autorizados a elaborar esquemas donde los negocios sobre todo bares, restaurantes puedan acceder a esta transmisiones sin incurrir en una ilegalidad.

“Debe ser una ruta para que más establecimientos puedan cumplir, transmitir legalmente y permitir que más familias vivan el Mundial en espacios ordenados, formales y seguros”, estableció

La accesibilidad –agregó--no debe significar informalidad.

La Confederación consideró indispensable que la emoción pueda vivirse en más espacios formales, seguros y legales. Por ello, hizo un llamado respetuoso a los proveedores a implementar paquetes acordes a los pequeños negocios.

“El éxito del Mundial no sólo se medirá por los partidos, sino por la experiencia que México ofrezca a cada visitante: hospitalidad, cultura, comercio, servicios, turismo y gastronomía”, señaló.

La Confederación convocó a sus Cámaras confederadas, empresas y a los negocios familiares del país a actuar desde ahora: registrar sus promociones, diseñar experiencias, fortalecer la atención al cliente, cumplir con la legalidad y aprovechar este momento histórico para demostrar que México está listo para recibir al mundo con calidad, formalidad y orgullo nacional.

Este evento representa una oportunidad histórica para detonar turismo, consumo local, empleo, servicios, comercio, gastronomía, cadenas productivas y promoción regional, comentó el dirigente.

“El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en México, Estados Unidos y Canadá; en nuestro país, los encuentros se realizarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, refirió De la Torre.