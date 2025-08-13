Nacional

También envió el nombramiento de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda.

Envía Sheinbaum nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la UIF para ratificación ante Permanente

Por Alejandro Páez
La Comisión Permanente se alista para ratificar los nombramientos presidenciales en la UIF y la Subsecretaria de Hacienda (BERNARDO MONCADA)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió para su ratificación en la Comisión Permanente los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en lugar de Pablo Gómez, quien ahora encabeza la comisión para la reforma electoral.

María del Carmen Bonilla Rodríguez cuenta con la licenciatura en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac del Sur. Ha desempeñado importantes cargos dentro del sector público y privado, entre ellos titular de la Unidad de Crédito y Asuntos Internacionales de la SHCP (septiembre 2021 a la fecha).

Asimismo fue Directora General de Captación en la SHCP de agosto 2020 a agosto 2021, coordinadora de Inversiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (abril 2019 – julio 2020). Y Directora de Derivados Mesa de Dinero en Banco HSBC México (julio 2016 – febrero 2019).

También fue broker de derivados en Remate BBC México (marzo 2015 – mayo 2016)., directora de Derivados de TIE en Banco Santander México (junio 2014 – febrero 2015) y Subdirectora de Derivados en Banco HSBC México (octubre 2006 – mayo 2014).

Mientras que e Omar Reyes Colmenares, propuesto para la UIF es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una extensa carrera en seguridad y finanzas públicas.

Ha ocupado cargos clave en diferentes instituciones, entre los que destacan Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (octubre 2024 – julio 2025).

También ha sido subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (octubre 2022 – agosto 2024), director General de Inteligencia Criminal y Penitenciaria de la Ciudad de México (febrero – octubre 2022).

De igual manera, director de Investigación Especializada (mayo 2021 – febrero 2022)., Inspector en Jefe de la Policía Bancaria e Industrial (diciembre 2020 – abril 2021, Director General de la Policía de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales (octubre 2019 – octubre 2020), Comandante en Jefe de la Policía de Investigación (julio – octubre 2019).

Lo mismo Director de Enlace y Cooperación Policial Internacional en la Oficina Central Nacional de Interpol México (febrero 2017 – junio 2019), Jefe del Área de Investigación en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación (junio 2015 – enero 2017) y Director de Operaciones e Infiltración en la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Policía Federal (junio 2013 – mayo 2015).

También fue Director General de la Policía Federal (octubre 2007 – julio 2013), encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (febrero – septiembre 2007) y Jefe y Subdirector en áreas de investigación y delitos federales en la Agencia Federal de Investigación y Policía Judicial Federal (2001 – 2007).

Por lo anterior, se considera que tanto María del Carmen Bonilla Rodríguez como Omar Reyes Colmenares, en sus respectivas funciones como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, están plenamente capacitados para desempeñar sus cargos con responsabilidad y en beneficio de la nación, una vez que obtengan la ratificación de la Comisión Permanente.

Tendencias