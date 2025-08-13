Envía Sheinbaum nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la UIF para ratificación ante Permanente

La Comisión Permanente se alista para ratificar los nombramientos presidenciales en la UIF y la Subsecretaria de Hacienda (BERNARDO MONCADA)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió para su ratificación en la Comisión Permanente los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en lugar de Pablo Gómez, quien ahora encabeza la comisión para la reforma electoral.

María del Carmen Bonilla Rodríguez cuenta con la licenciatura en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac del Sur. Ha desempeñado importantes cargos dentro del sector público y privado, entre ellos titular de la Unidad de Crédito y Asuntos Internacionales de la SHCP (septiembre 2021 a la fecha).

Asimismo fue Directora General de Captación en la SHCP de agosto 2020 a agosto 2021, coordinadora de Inversiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (abril 2019 – julio 2020). Y Directora de Derivados Mesa de Dinero en Banco HSBC México (julio 2016 – febrero 2019).

También fue broker de derivados en Remate BBC México (marzo 2015 – mayo 2016)., directora de Derivados de TIE en Banco Santander México (junio 2014 – febrero 2015) y Subdirectora de Derivados en Banco HSBC México (octubre 2006 – mayo 2014).

Mientras que e Omar Reyes Colmenares, propuesto para la UIF es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una extensa carrera en seguridad y finanzas públicas.

Ha ocupado cargos clave en diferentes instituciones, entre los que destacan Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (octubre 2024 – julio 2025).

También ha sido subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (octubre 2022 – agosto 2024), director General de Inteligencia Criminal y Penitenciaria de la Ciudad de México (febrero – octubre 2022).

De igual manera, director de Investigación Especializada (mayo 2021 – febrero 2022)., Inspector en Jefe de la Policía Bancaria e Industrial (diciembre 2020 – abril 2021, Director General de la Policía de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales (octubre 2019 – octubre 2020), Comandante en Jefe de la Policía de Investigación (julio – octubre 2019).

Lo mismo Director de Enlace y Cooperación Policial Internacional en la Oficina Central Nacional de Interpol México (febrero 2017 – junio 2019), Jefe del Área de Investigación en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación (junio 2015 – enero 2017) y Director de Operaciones e Infiltración en la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Policía Federal (junio 2013 – mayo 2015).

También fue Director General de la Policía Federal (octubre 2007 – julio 2013), encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (febrero – septiembre 2007) y Jefe y Subdirector en áreas de investigación y delitos federales en la Agencia Federal de Investigación y Policía Judicial Federal (2001 – 2007).

Por lo anterior, se considera que tanto María del Carmen Bonilla Rodríguez como Omar Reyes Colmenares, en sus respectivas funciones como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, están plenamente capacitados para desempeñar sus cargos con responsabilidad y en beneficio de la nación, una vez que obtengan la ratificación de la Comisión Permanente.