Profeco llama a realizar compras responsables para celebrar el Día de las Madres

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a la población para realizar un consumo responsable durante las celebraciones por el Día de las Madres y recomendó planear comprkas y reservaciones con anticipación para evitar gastos excesivos y posibles abusos comerciales.

La dependencia federal señaló que una de las mejores formas de festejar a las madres es mediante compras informadas y comparando precios antes de adquirir productos o contratar servicios.

Profeco recomendó utilizar la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, plataforma que permite consultar costos de distintos artículos y encontrar opciones más económicas en establecimientos comerciales.

La institución indicó que durante esta temporada aumenta la demanda de regalos, flores, restaurantes, ropa, perfumes y aparatos electrónicos, por lo que sugirió a los consumidores revisar diferentes opciones antes de realizar una compra.

Asimismo, pidió anticipar reservaciones en restaurantes y servicios para evitar contratiempos, largas filas o incrementos inesperados en los precios debido a la alta demanda registrada durante el 10 de mayo.

En cuanto a las compras por internet, la Procuraduría recomendó verificar que las páginas electrónicas sean seguras antes de proporcionar datos personales o bancarios.

Entre las principales medidas de seguridad destacó revisar que los portales cuenten con candado de seguridad y la dirección electrónica inicie con “https”, además de evitar enlaces sospechosos o promociones que parezcan demasiado atractivas.

La dependencia federal también sugirió guardar comprobantes de pago, capturas de pantalla y correos de confirmación al realizar compras en línea para poder presentar aclaraciones o reclamaciones en caso de algún problema.

Otro de los puntos destacados por Profeco fue el tema de las propinas en restaurantes y establecimientos comerciales.

La institución recordó que la propina no es obligatoria y debe ser otorgada únicamente de manera voluntaria por parte de las personas consumidoras como reconocimiento al servicio recibido.

Por ello, exhortó a la población a denunciar cualquier establecimiento que intente incluir cargos obligatorios por propina en las cuentas o condicione el servicio al pago de este concepto.

Profeco reiteró que las y los consumidores tienen derecho a recibir información clara sobre precios, promociones y condiciones de venta, además de exigir comprobantes y respetar los costos exhibidos.

La dependencia invitó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad comercial y mantener un consumo responsable durante las celebraciones por el Día de las Madres, una de las fechas con mayor actividad comercial en el país.