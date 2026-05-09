Sheinbaum celebra Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui; “es un reconocimiento histórico”, afirma

La mandataria se comprometió a seguir entregando tierras a las comunidades indígenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la firma del quinto Decreto de Restitución de Tierras del Plan de Justicia, en esta ocasión fue del predio “Rancho la Matanza”, como un acto de resarcimiento para el Pueblo Yaqui.

Aseguró que los Planes de Justicia representan un reconocimiento histórico hacia las comunidades indígenas después de años de abandono institucional.

Durante el evento, Sheinbaum explicó que la visita tuvo como objetivo avanzar en tres acciones prioritarias para el pueblo Yaqui: la entrega de una parte de la obra del ducto de conducción de agua potable, una nueva restitución de tierras y la inauguración del comedor escolar.

Y destacó que es necesario continuar con la restitución de tierras, garantizar los derechos de agua y fortalecer los apoyos al campo y a la pesca en las comunidades yaquis.

“Hay que seguir entregando tierras, los derechos del agua, y el apoyo al campo y a la pesca”, comentó.

La presidenta declaró que los Gobiernos de la cuarta transformación han permitido una “profunda transformación en el país” y el Plan de Justicia forma parte de ello.

En su intervención, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, agradeció a la presidenta por preocuparse por los pueblos originarios.

“Este pueblo originario (Yaqui) es esencial para la cultura sonorense”, comento al recordar que la nación Yaqui ha defendido su territorio y encarado los despojos que se le han hecho durante siglos y pese a los abusos, han preservado sus tradiciones.

“El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui no es un programa más, sino un punto de inflexión en la historias de nuestros pueblos“, aseguró el Durazo.

El gobernador informó que suman 11 comedores para la niñez; recordo que desde el 2021 a la fecha, se han invertido 18 mil 356 mdp como parte del plan de justicia en salud, medicina, infraestructura, medio ambiente, agricultura y fortalecimiento del Gobierno institucional.

Inaugura Hospital General de Hermosillo

Durante su visita en Sonora, la presidenta inauguró el Hospital General de Zona (HGZ) No.15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Dr. Ernesto Ramos Bours de Hermosillo, Sonora, que tuvo una inversión de mil 29.4 millones de pesos (mdp) en beneficio de 122 mil 578 derechohabientes.

Sheinbaum encabeza la inauguración del Hospital General en Hermosillo

El hospital cuenta con una plantilla de mil 135 trabajadores de la salud, de ellos, 203 médicas y médicos, 314 enfermeras y enfermeros y 618 de otras categorías.

Cuenta con 134 camas: 90 censables y 44 no censables; 10 consultorios de especialidades y 5 salas de cirugías más una de urgencias. Otorga atención en 28 especialidades destacando audiología, cirugía general, cardiología, geriatría, ginecología y obstetricia, oncología, ortopedia y traumatología, psiquiatría, rehabilitación, psicología, entre otras.

De la inversión total, 477.8 mdp se destinaron para trabajos de obra y 551.5 mdp para equipamiento. Como parte de su puesta en marcha, al 3 de mayo, se han brindado 7 mil 958 consultas de especialidad, 314 cirugías, 528 egresos de hospitalización y atendido 867 urgencias.