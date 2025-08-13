México galardonado por prohibir publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco 

política antitabaco El Gobierno de México fue reconocido por Bloomberg Philanthropies por sus políticas antitabaco

El comisionado nacional de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, enfatizó el trabajo conjunto del Gobierno de México que ha permitido al país ser galardonado nuevamente por Bloomberg Philanthropies, por sus avances en la aplicación de políticas que prohíben la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.

Indicó que dicho reconocimiento internacional significa una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad civil para continuar desarrollando políticas públicas basadas en evidencia científica, libres de conflicto de interés, que informen y prevengan sobre las consecuencias del consumo de productos de tabaco y nicotina.

Declaró lo anterior, en el marco del evento: Avances y Prospectiva en el Control del Tabaco y la Nicotina: México como un Referente Internacional.

Ante el referido reconocimiento, resaltó el liderazgo del secretario de Salud, David Kershenobich y el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde.

Recordó que el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, la única, sin embargo, que es prevenible, aunado al hecho de que los tratamientos de enfermedades derivadas de la exposición al humo representar un alto costo económico para los sistemas de salud.

Urge avanzar en prohibición de dispositivos electrónicos

Al respecto, enfatizó la urgencia de avanzar, con el apoyo técnico del Poder Legislativo, en la instrumentación de la prohibición constitucional de los dispositivos electrónicos para el consumo de tabaco y nicotina, como parte de una agenda nacional de protección a la salud.

En su oportunidad, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, advirtió que la industria tabacalera y los fabricantes de vapeadores utilizan campañas agresivas y estrategias visuales dirigidas a la población más joven, a fin de captar nuevos consumidores.

Estas industrias, sostuvo, no son benefactoras y que ningún tipo de patrocinio puede compensar el daño que generan, por lo que hizo un llamado a cerrar filas en favor de políticas que salvan vidas, dejando en claro que “no buscamos medallas, buscamos salvar vidas”.

A su vez, José Gerardo Moya Medina, en representación de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, destacó que el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), firmado por 192 países, es el primer tratado internacional en materia de salud pública y un instrumento fundamental para combatir las enfermedades no transmisibles.

En este sentido, reconoció los avances de México en la implementación de la estrategia MPOWER, la cual se compone de seis medidas clave:

Monitorear el consumo de tabaco (M), Proteger a la población del humo (P), Ofrecer ayuda para dejar de fumar (O), Advertir sobre los peligros del tabaco (W, por sus siglas en inglés), Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio (E), y Reforzar mediante el aumento de impuestos al tabaco (R).

Aunque reconoció los avances, advirtió que la interferencia de la industria tabacalera continúa siendo una de las principales amenazas para consolidar estas políticas.