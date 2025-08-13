Olinia, México acelera independencia tecnológica con semiconductores y autos eléctricos desde Puebla

En Puebla el talento académico e innovación industrial impulsan soberanía tecnológica de México, señala Roberto Capuano Tripp, del proyecto Olinia — El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), participaron en la presentación del proyecto de fabricación de dispositivos semiconductores por parte de Olinia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las acciones forman parte de la política de colaboración interinstitucional promovida por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo y el gobierno del estado de Puebla, a cargo de Alejandro Armenta.

El coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp, informó que ya fue establecido el Centro de Diseño e Ingeniería en el Tecnológico de Puebla, espacio de innovación que ya está en funcionamiento y cuyo edificio se encuentra en construcción dentro del campus del mismo Tecnológico de Puebla.

Añadió que el gobierno de Puebla apoyó para que el proyecto de fabricación de dispositivos semiconductores suceda correctamente, pues impulsará la industria automotriz de la entidad y del país.

Por su parte Edmundo Gutiérrez Domínguez, coordinador nacional del Proyecto de Semiconductores y director general del Centro Público de la Secihti, reconoció el apoyo del estado de Puebla.

Dijo que la entidad entregó recursos económicos, todo el apoyo logístico en apoyo en infraestructura y los recursos humanos de alto nivel tecnológico.

Comentó que ya se tienen todas las condiciones para inaugurar la Unidad de diseño del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari en Cholula, Puebla.

“Hemos elegido Puebla por ser un polo académico generador de talento de alto nivel en diseño de dispositivos semiconductores”, señaló.

En su oportunidad el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, dijo que la sede principal del proyecto está en Puebla, aunque dos de las sedes operativas se ubican en la Ciudad de México, y son coordinadas directamente por el Politécnico, lo que permite una integración profunda y una supervisión que sea constante.

Explicó que para el desarrollo de los vehículos eléctricos Olinia, el IPN tiene a su cargo el diseño exterior e interior, el desarrollo de los sistemas embebidos, que consiste en el software para el control, comunicación, operación y monitoreo de las unidades.

También realiza un catálogo integral de infraestructura y equipos para la construcción y prueba de todos los componentes; desarrolla el cargador del vehículo y sistema de gestión integral de calidad para todos los procesos.

Reyes Sandoval dijo que a partir del 18 de agosto en el IPN será impartida la especialidad de vehículos híbridos y eléctricos.

“Para garantizar la viabilidad a largo plazo, algunos de los especialistas involucrados en Olinia han viajado a China y Taiwán con el objetivo de explorar el mercado de proveedores y también tejer alianzas estratégicas”, reveló.

El Instituto Politécnico Nacional también está a cargo del análisis de mercado y plan de negocios para mini vehículos eléctricos en México, con un avance del 90 por ciento; el documento permitirá dimensionar el tamaño y la localización del mercado.

Finalmente, dijo que Olinia es el resultado de la ingeniería y de la investigación, el análisis de datos y una colaboración entre las diversas instituciones que participan.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, informó que 20 planteles de la institución participan activamente en este proyecto con el apoyo de 34 investigadores y científicos de alto nivel.

Comentó que los 34 investigadores del Tecnológico Nacional de México dejaron su lugar de residencia, algunos desde el norte, otros desde el sur del país, para concentrarse de tiempo completo en esta tarea de Estado, que es el proyecto Olinia

Jiménez López afirmó que el TecNM contribuye, a través de Olinia, a la independencia científica y tecnológica del país que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Olinia, México acelera independencia tecnológica con semiconductores y autos eléctricos desde Puebla