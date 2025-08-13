Para atender emergencia en el AICM, autoridades del Aeropuerto, CONAGUA, CDMX y la SICT implementaron equipo interinstitucional

Inundación en los alrededores del AICM (Daniel Augusto)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) expuso que se llevó a cabo una reunión interinstitucional con la participación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México (AICM), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de la CDMX, con el propósito de atender las afectaciones registradas en el AICM y sus alrededores gracias a las fuertes lluvias de estos últimos días.

Durante la reunión participaron el Director General del AICM, Juan José Padilla Olmos, el Director General de Conagua, Efraín Morales López, Ricardo Munguía, Subsecretario de Operación e Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX y el Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina junto con integrantes de sus equipos. En la reunión se acordó la implementación de diversas acciones para garantizar así la operación segura y continua del Aeropuerto.