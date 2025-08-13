Sheinbaum anuncia que salario mínimo seguirá creciendo y fija aumento para policías, soldados y personal de salud

Presidenta Claudia Sheinbaum (Presidencia de México/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum gana 133 mil pesos netos, y 191 brutos, según informó el día de hoy en la mañanera, tras el cuestionamiento de una periodista que rescató que se está realizando una investigación respecto a los salarios de los funcionarios públicos.

“Este año no aumentaremos los salarios de los funcionarios, ni el año que entra tampoco”, agregó Sheinbaum. A lo que sumó que el promedio de suelo de un funcionario federal sería sobre 70 mil pesos mexicanos.

La periodista la cuestionó respecto si ella considera que vive en la “justa medianía” a lo que Sheinbaum señaló que “ya se habló mucho de eso” al tiempo que agregaba “Ganó más que lo que gana en promedio un ciudadano, que es alrededor de 18 mil pesos”

En conferencia matutina, reiteró su compromiso de incrementar el salario mínimo hasta alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas para 2029, con incrementos anuales estimados en 12%, cifra que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) confirmará para 2026.

Publicarán resolución para aumento salarial a cuerpos de seguridad y salud

Sheinbaum anunció que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación la resolución aprobada por el Senado que establece un salario mínimo para policías, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, maestros de nivel básico, médicos y enfermeros. El monto no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2024, equivalente a 587.40 pesos diarios o 17 mil 622 pesos mensuales, y aumentará conforme a la inflación.

La reforma, aprobada en octubre de 2024 y turnada a las legislaturas estatales, garantiza que estos sectores cuenten con una base salarial digna y actualizada cada año. “Esa resolución del Senado será publicada en estos días”, confirmó la presidenta.