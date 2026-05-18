Se declaran listos Senado y Diputados para procesar reforma que aplaza elección judicial al 2028

Se alistan legisladores para aprobar cambios en la fecha de elección judicial del 2027 al 2028 (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La cámara de Diputados y el Senado se declararon listos para realizar un periodo extraordinario a fin de ajustar hasta el 2028 la elección judicial, además de otras correcciones que estarán listas a más tardar el 3 de junio.

Se espera que el jueves la Comisión Permanente reciba la propuesta presidencial y apruebe citar a un periodo de sesiones extraordinarias, con lo cual arranca el proceso legislativo a fin de concluirlo antes de terminar mayo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, dijo que el próximo Jueves la Comisión Permanente del Congreso mexicano haría la convocatoria y de inmediato se procedería a turnarla a diputados, después al Senado y a los congresos estatales para completar el proceso legislativo constitucional.

“Tenemos una fecha límite para poder reformar la constitución o las leyes electorales para que comience el proceso electoral el año próximo entonces tendría que hacerse por supuesto todo terminada, dictaminado, cantada la constitucionalidad a más tardar el 3 de junio”.

En San Lázaro se prevé que la iniciativa presidencial de reforma constitucional para cambiar la fecha de la elección judicial se votará fast track el lunes 25 en comisiones y al día siguiente en el pleno.

Una vez aprobada en San Lázaro, se envía al Senado donde la Comisión de Puntos Constitucionales, deberá preparar el proyecto de dictamen y votarlo de inmediato a fin de enviarlo a los congresos locales , que lo votarían en un solo día el jueves 28, para que el viernes 29 se haga la declaratoria de validez de la enmienda.

Es decir, dos días antes del límite para que el Congreso pueda realizar modificaciones en materia electoral antes de que inicie el proceso de 2027, que arranca en septiembre.

AJUSTES

El senador de Morena, dijo que además de la fecha hasta 2028, se harán otras correcciones o ajustes de temas que han sido cuestionados en un proceso tan complejo e innovador.

Precisó que entre los aspectos que requieren mejora, estarían los Comités de Evaluación, los requisitos para ser candidato, exámenes más rigurosos y fortalecer la carrera judicial entre otros.

“Y se trata de perfeccionar este nuevo sistema y se tiene que corregir lo que no ha funcionado correctamente o lo que puede funcionar mejor, de eso también se trata y serán varias adecuaciones, sobre todo en los comités de evaluación y en el número de participantes”, explicó

Dijo que tiene que haber una capacitación permanente de jueces de magistrados pues hay personas que llegan sin tener experiencia judicial, pero cumplen los requisitos.

“De eso se trata que el pueblo elija, pero entonces tiene que haber una permanente capacitación para que el poder judicial cada día sea más sólido que sea más honesto y más comprometido con el producto de nación que el pueblo mexicano necesita”, explicó

Cantón Zetina dijo que si bien la carrera judicial no desapareció con la reforma, debe fortalecerse, sobre todo para los que cumpliendo los requisitos, no tiene experiencia en el Poder Judicial y tiene que mejorar con toda celeridad sus capacidades para impartir justicia en todos los aspectos del derecho.