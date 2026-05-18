UNAM instala consejo para impulsar una Inteligencia Artificial con enfoque humanista

CCOIA La UNAM presentó su nuevo Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), un espacio con el que busca coordinar investigaciones, políticas y estrategias relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de la institución.

Durante la presentación, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la tecnología no puede avanzar separada de una visión humanista y sostuvo que la inteligencia artificial debe entenderse como un tema de decisión pública y académica, no como un proceso inevitable al que simplemente haya que adaptarse.

El rector señaló que el nuevo consejo tendrá la tarea de impulsar la colaboración entre distintas áreas universitarias, promover buenas prácticas y acompañar la creación de políticas integrales sobre inteligencia artificial. También dijo que el objetivo es que el conocimiento generado en la UNAM contribuya a construir escenarios más justos, incluyentes y sostenibles.

En el acto realizado en la Biblioteca Central participaron integrantes del nuevo organismo, funcionarios federales, legisladores y representantes del sector tecnológico y académico.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, calificó la creación del consejo como una acción con relevancia histórica y aseguró que los trabajos de la UNAM podrían convertirse en referencia para otras universidades del país.

Ruiz consideró que la inteligencia artificial es una de las transformaciones tecnológicas más importantes de la actualidad y subrayó que, utilizada con ética y visión pública, puede convertirse en una herramienta útil para la educación y la ciencia.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz, advirtió que el debate sobre inteligencia artificial no debe centrarse únicamente en productividad o automatización, sino en el impacto que estas tecnologías tienen sobre los derechos, la desigualdad, el medio ambiente y la democracia.

Explicó que uno de los retos será integrar el trabajo de distintas disciplinas para construir estrategias comunes dentro de la Universidad. Según dijo, la intención es unir investigación, ética, cultura, gobernanza y derechos humanos en torno al desarrollo tecnológico.

El coordinador del consejo, Pablo Pruneda Gross, aseguró que la inteligencia artificial representa uno de los debates más importantes de esta época y comparó su impacto con cambios históricos como la aparición de la escritura, la imprenta o la electricidad.

Recordó que hace seis años comenzaron trabajos de investigación sobre derecho e inteligencia artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero posteriormente se sumaron especialistas de áreas como física, sociología, economía, matemáticas, informática y psicología. Actualmente, más de 130 personas trabajan en proyectos relacionados con este tema.

En representación del sector tecnológico, Itzul Girón Antonio destacó que México tiene una oportunidad importante para construir una estrategia nacional de inteligencia artificial que ayude a mejorar políticas públicas y responder a problemas sociales.

Previo a la presentación oficial, Leonardo Lomelí tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, conformado por funcionarios universitarios, especialistas académicos y representantes del sector tecnológico.