Roberto Velasco inauguró la “Semana de África en México 2026″

“Semana de África en México 2026″

En el marco de la conmemoración del Día de África, Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), destacó el compromiso de México con el fortalecimiento de sus relaciones políticas, económicas, académicas y culturales, así como el interés de ampliar la cooperación con esta región del mundo.

Durante la inauguración del evento “Semana de África en México 2026″ que se llevó a cabo en la sede de la Cancillería, el secretario de Exteriores precisó que la relación entre México y África atraviesa hoy un momento de renovado dinamismo y acercamiento, lo que refleja el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y políticos.

Velasco destacó que mirar hacia África no es solamente una decisión estratégica, es reconocer que el presente y el futuro de la comunidad internacional también se construyen con la contribución de ese continente.

“Es importante desarrollar con África una agenda de cooperación internacional enfocada en la cooperación que favorezca el intercambio de conocimientos, capacidades y buenas prácticas en sectores prioritarios como educación, salud, innovación y agrotecnología, entre otros”, dijo.

Además, destacó la próxima apertura de las embajadas de Kenya y Ghana en México, así como la visita a México de varias selecciones africanas para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Este evento convoca a representantes del sector privado, organismos internacionales y especialistas para dialogar sobre oportunidades de inversión y cooperación económica.

El programa también incluye un encuentro virtual con cónsules honorarios de México en África, un seminario académico y la ceremonia de entrega del Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África 2025 del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEAAO-UNAM).

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores este evento tiene el objetivo de reafirmar el compromiso de México por fortalecer sus vínculos con los países africanos y promover una mayor cooperación bilateral, regional y multilateral.