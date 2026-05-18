Morena promete que para 2027 no tendrán candidatos con mala reputación

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Rumbo al 2027 — En medio de la polémica que golpea a Morena por los casos de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por la justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con el narco, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que con miras a alas elecciones intermedias del 2027, el partido no aceptará que haya candidatos con mala reputación, a la vez que subrayó que el nepotismo no entra en los lineamientos de la 4T.

Ariadna Montiel resaltó que no aceptarán aspirantes con mala reputación, y es que “nuestros candidatos deben ser intachables. Los tres partidos coaligados (Morena, PVEM y PT) han aceptado que debe ser así”.

Asimismo, apuntó que para avanzar en esta línea, la dirigente nacional del partido guinda se van a blindar y “nuestros candidatos serán honestos y con trayectoria positiva para la gente”.

Por otra parte, la dirigente nacional de Morena destacó, en alusión al senador zacatecano, Saúl Monreal, que busca heredar el cargo de gobernador que dejará su hermano David, advirtió que no se permitirá el nepotismo electoral y que va a dialogar con Saúl. “Confió en que llegará a un consenso con el legislador.

En tanto, al ser interrogada sobre la posibilidad de que el senador, Enrique Inzunza, señalado por el Departamento de Justicia de EU de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, como candidato a la gubernatura de Sinaloa, Ariadna Montiel dijo que corresponderá a la Comisión de Elecciones del partido decidir esa situación, pero dijo desconocer que el senador quiera participar en la contienda interna por la candidatura.

La Crónica de Hoy 2026