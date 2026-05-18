Jornada Nacional de Vacunación supera las 4.9 millones de dosis aplicadas

Jornada Nacional de Vacunación continúa La Secretaría de Salud reportó que desde el pasado 25 de abril, al corte del 15 de mayo, se han aplicado en todo el país 4.9 millones de vacunas. La Jornada Nacional de Vacunación se extenderá durante todo lo que resta del presente mes de mayo

La Secretaría de Salud informó que a través de la Jornada Nacional de Vacunación, se han aplicado 4 millones 971,393 biológicos en todo el país.

La dependencia enfatizó que la referida jornada nacional de inmunización continuará todo el presente mes de mayo, y se seguirán aplicando vacunas del esquema básico y complementario, entre ellas contra: sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos (TD), neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a mujeres embarazadas, entre otras, priorizando a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo.

Este resultado ha sido posible gracias al trabajo coordinado del sector salud, con la participación de la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, así como la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que de manera conjunta han fortalecido las acciones de vacunación en todo el país.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es una de las intervenciones más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que reiteró el llamado a la población en general a acudir a su unidad de salud más cercana para completar sus esquemas durante todo el mes de mayo.