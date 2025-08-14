Detienen a 9 con armas, municiones y droga en Sinaloa

Detenidos Sujetos que portaban drogas y armas en Sinaloa. (SSPC)

Autoridades detuvieron a nueve personas, a quienes se les aseguraron vehículos, armas, municiones, equipo táctico, ponchallantas y droga en el poblado de Bariometo, en Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de Marina se encontraban en recorridos en inmediaciones del poblado del municipio de Navolato, cuando detectaron a un grupo de personas, los cuales, al percatarse de la presencia del personal naval, emprendieron la huida.

Al darles alcance, los agentes detuvieron a cuatro personas, una de ellas menor de edad, además se aseguró un vehículo, cuatro armas largas, 16 cargadores, dos magazines, 478 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, 28 ponchallantas y 50 dosis de marihuana.

En otro operativo y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Los Mochis, municipio de Ahome, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de diferentes calibres y un paquete confeccionado con cinta que contenía cocaína.

En otra acción en el poblado Adolfo López Mateos, Tamarindo, en Culiacán, personal naval detuvo a una persona, aseguró dos armas largas, 10 cargadores, 300 cartuchos, un casco táctico, dos radios y aproximadamente 119 gramos de cocaína.

Además, en el poblado Cruz de Elota, del municipio Cosalá, los efectivos localizaron entre la maleza tres vehículos en aparente estado de abandono, uno de ellos con blindaje, cabe mencionar que las unidades fueron inhabilitadas en el lugar.

También, durante recorridos de patrullaje en el poblado Casas Viejas, del municipio de Elota, personal naval aseguró cuatro armas largas, dos mil 203 cartuchos de diversos calibres, 38 cargadores, cuatro magazines, nueve placas balísticas, siete chalecos tácticos y dos paneles balísticos.